Nuevas leyes en NY, NJ, CT y PA a partir de enero 2026

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Diferentes leyes entrarán en vigor a partir de este 1 de enero 2026 en Estados Unidos y los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, y Pensilvania, lugares donde reside 2.3 millones de dominicanos.

A partir del 1 de enero, enviar dinero al extranjero desde EUA será más caro. Una ley federal impone un impuesto del 1% a ciertas remesas, una medida que ha generado preocupación entre economistas y familias inmigrantes.

El impuesto será para los que envíen dinero en efectivo, por giros postales o cheques de caja, esto no aplica a quienes hacen transferencia desde su cuenta bancaria, con tarjetas de débito o crédito.

En NY: El salario mínimo será de US$17.00 la hora en NYC, Long Island y Westchester. A US$16.00 para las otras partes del estado. Las familias podrán solicitar hasta $1,000 por hijo menor de 4 años gracias a la ampliación del crédito tributario.

La tarifa básica del metro: Los autobuses locales y el servicio Access-A-Ride aumentará a $3.00. La tarifa reducida subirá a $1.50, y la del autobús exprés a $7.25.

Los ferrocarriles de cercanías, un aumento de hasta 4.5% a los abonos mensuales, semanales y billetes de ida en hora punta (excluyendo los billetes City Ticket).

Puentes y túneles: Las tarifas de peaje para vehículos de pasajeros en un solo sentido aumentarán entre 20 y 60 centavos en todos los puentes y túneles. Esto incluye los pagos con E-ZPass y por correo.

A partir de este 31 de diciembre la MTA dejará de vender las MetroCards y recargarlas dando paso a que el sistema de pago OMNY sea la única opción.

Beneficio único de hasta $1,800 para familias con nuevo bebé en el estado NY. Administrado por la Oficina Estatal de Asistencia Temporal y para Discapacitados, el Beneficio BABY ayudará a miles de nuevos padres de bajos recursos en todo Nueva York a cubrir sus necesidades vitales durante un período crucial de sus vidas.

Derogar las sanciones penales por delitos menores para los vendedores ambulantes y los vendedores de comida callejera en NYC.

Esta ley eliminará todas las sanciones penales por delitos menores para los vendedores ambulantes y los vendedores de comida callejera. Los vendedores que operen sin licencia podrían ser sancionados con una multa o una sanción civil. Los vendedores que infrinjan cualquier otra normativa sobre venta ambulante estarían sujetos a una sanción civil. Fecha de entrada en vigor el 9 de marzo de 2026.

La mayoría de las nuevas construcciones de edificios en NY de 7 pisos o menos deberán utilizar calefacción y electrodomésticos eléctricos. Esto también se aplicará a los edificios comerciales más grandes con 100,000 pies cuadrados o más de superficie útil (grandes empresas).

Seguridad bicicletas eléctricas para trabajador de reparto en NYC. Este proyecto de ley establecería requisitos de seguridad para las bicicletas eléctricas cuando sean utilizadas por repartidores contratados que trabajan para servicios de entrega a domicilio. La ley entra en efecto en NYC el 26 de enero.

Una nueva legislación que protegerá a los consumidores en todo el estado de NY y combatirá las estafas y las prácticas abusivas. Los servicios de suscripción cancelarlos suele ser innecesariamente complicado.

La legislación exige a las empresas notificar a los consumidores sobre las próximas renovaciones y cambios de precio, así como proporcionar instrucciones claras sobre cómo cancelar las suscripciones. Los procesos de cancelación deben ser simples, transparentes y justos, garantizando que sea tan fácil cancelar una suscripción como suscribirse.

Devoluciones y reembolsos estandarizados en el comercio minorista en línea: La legislación exige a los vendedores minoristas en línea que publiquen las políticas de devolución y reembolso de manera que sean fácilmente accesibles para los consumidores.

Supervisión de los préstamos: La legislación establece un marco de licencias y supervisión para los proveedores de «Compre ahora, pague después». Esta legislación introducirá salvaguardas, como requisitos de divulgación, estándares de resolución de disputas, límites a todos los cargos y tarifas, y protecciones de privacidad de datos para garantizar que los consumidores estén mejor protegidos al utilizar estos productos financieros.

Transparencia en los precios personalizados: Exige a las empresas revelar claramente a los consumidores cuándo un precio ha sido fijado por un algoritmo que utiliza sus datos personales, con ciertas excepciones.

Ampliación de las campañas de información sobre el fraude en la asistencia a inmigrantes en NYC: La nueva ley exigirá actividades que incluyan información sobre las estafas más comunes para inmigrantes y cómo evitarlas, y que se lleven a cabo a través de medios específicos, como internet y anuncios en el metro.

También se distribuirían materiales informativos en lugares públicos. El proyecto de ley también exigiría que el DCWP presente un informe anual sobre sus esfuerzos de divulgación y educación, así como sobre las quejas e inspecciones relacionadas con los proveedores de servicios de asistencia migratoria. La ley entra en vigor el 26 de enero.

Leyes en Nueva Jersey: El salario mínimo estatal aumentará a $15.92 por hora para la mayoría de los empleados, a partir del 1 de enero de 2026. Para empleados de empresas temporales y pequeñas empresas aumentará a US$15.23, a partir del 1 de enero.

Departamento de Asuntos de Veteranos: Un nuevo Departamento a nivel de gabinete en NJ. reorganizando el actual Departamento de Asuntos Militares y de Veteranos (DMAVA).

El impuesto a la gasolina aumentará en 4.2 centavos por galón, para financiar el Fondo Fiduciario de Transporte (TTF) del estado.

Leyes en Connecticut: Proyecto de ley de vivienda de amplio alcance, para facilitar la construcción de más viviendas. Paneles solares en unidades de condominios: Es, en esencia, una ampliación que también incluye a los condominios.

Solicitudes de licencia de conducir: Quienes tomen el curso a distancia deben mantener la cámara encendida, y las escuelas de manejo pueden cobrar hasta $200. Deben completar un programa administrado por el Departamento de Vehículos Motorizados sobre zonas de trabajo en carreteras y concientización sobre la seguridad de los vehículos en la carretera. Los solicitantes entre 16 y 17 años que obtengan un permiso deben tomar el programa.

Aumento del salario mínimo: A $16.94 por hora. Los Borinqueneeres: Rl DMV comenzará a emitir placas conmemorativas que reconocen a “The Borinqueneers”, el 65º Regimiento de Infantería del Ejército de los EE. UU. Costarán $60.

Leyes en Pensilvania: La Ley CROWN, que prohíbe la discriminación por textura y estilo de cabello, también amplía la definición de «credo religioso» para incluir tocados y peinados vinculados a creencias religiosas. La medida prohíbe la discriminación basada en estos rasgos en ámbitos como el empleo, la vivienda y los servicios públicos.

Aumentos escalonados del salario mínimo según la región. Los comercios de Filadelfia deberán cobrar una tarifa mínima por cada bolsa de papel entregada a los consumidores. Los clientes podrán evitar el cargo si llevan sus propios contenedores reutilizables.

En vigor ajustes derivados de normas federales que afectan a quienes reciben ayudas financieras a través del mercado estatal Pennie. Algunas personas con estatus migratorio legal podrían dejar de calificar para subsidios, y se aplicarán penalizaciones más severas si los ingresos cambian durante el año y no se actualiza la información de la cuenta.

Cobertura ampliada para detección de cáncer de mama: Exigirá que las aseguradoras cubran pruebas de seguimiento -como resonancias magnéticas o ultrasonidos- tras una mamografía anormal. Esta cobertura se aplicará a pólizas emitidas o renovadas a partir del verano de 2026.