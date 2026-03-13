En NY acuerdan aumentar impuestos a los más ricos

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Las Cámaras Legislativas de este estado acordaron aumentar los impuestos a los neoyorquinos y corporaciones más ricas, lo que podría recaudar aproximadamente 5 mil millones de dólares adicionales para NYC.

De aprobarse la medida, decenas de dominicanos considerados millonarios en esta ciudad se verían afectados.

El alcalde Mamdani, quien ha convertido el aumento de impuestos a los más ricos en una propuesta emblemática, se mostró de acuerdo con la medida legislativa.

34,280 millonarios aportan el 37 % del impuesto local, siendo apenas el 0.9 % del total de la población en la Gran Manzana, con 8.5 millones de habitantes.

Los demócratas de la Asamblea quieren recaudar 2 mil millones de dólares mediante el aumento de las tasas a las personas que ganan más de 5 millones al año; 1.9 mil millones a las corporaciones; y 95 millones de un “impuesto a las instalaciones de minería de criptomonedas”.

La Asamblea también propone una moratoria de dos años a los aumentos de tarifas de gas y electricidad, así como cheques de reembolso de servicios públicos de hasta 500 dólares.

Los del Senado quieren recaudar 5.2 mil millones de dólares en ingresos mediante un aumento del impuesto sobre la renta a las personas con mayores ingresos y el fin de las exenciones fiscales para los contaminadores climáticos.

El plan del Senado incluye aumentos en la ayuda escolar para distritos con un gran número de alumnos sin hogar o niños que no dominan el inglés. También modificaría las normas que regulan el trato que las redes sociales dan a los menores, para eliminar las exenciones a las plataformas de juegos.

Con la aparición del alcalde Zohram Mandani, este postulado parece haber resurgido con mayor vigor. No obstante, en la actualidad, y basándose en datos concretos y experiencias previas, algunas investigaciones recientes sugieren que la “imposición fiscal a los millonarios” no garantiza necesariamente resultados positivos.

El principal efecto “perverso” claramente ponderado es que se impulsa a los millonarios a mudarse a estados con impuestos más bajos.

Así lo demuestra un nuevo informe, elaborado por E.J. McMahon, investigador adjunto del Instituto Manhattan, que concluye que el sistema de impuestos sobre la renta de NY se ha vuelto cada vez más dependiente de un pequeño número de millonarios, cuyos ingresos están desproporcionadamente vinculados a ganancias de capital e inversiones volátiles.

La gobernadora del estado, Kathy Hochul, dijo que le preocupa que la medida pueda hacer que las personas con mayores ingresos abandonen el estado.

“Los neoyorquinos ya no pueden pagar más. Tenemos que reducir su costo de vida, la prioridad número uno en este presupuesto”, dijo.