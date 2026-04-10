NYC crea el cargo de atender pequeños negocios

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El alcalde Zohran Mamdani creó el cargo de “zar de los pequeños negocios” para ayudar a reducir la burocracia que enfrentan los propietarios de pequeñas empresas en esta ciudad.

Actualmente, en NYC existen decenas de miles de pequeños negocios propiedad de dominicanos, y otros se propone establecer bodegas, talleres de mecánica, salones de belleza, barberías, bases de taxis, agencias de viajes y consultorios médicos, entre otros, que se beneficiarán con la medida.

El nuevo cargo se centrará en ayudar a las microempresas a desenvolverse ante el gobierno municipal y a obtener el apoyo que necesitan, no solo para mantenerse abiertas, sino también para crecer.

“Los negocios familiares ayudan a mantener unidos a los vecindarios; las pequeñas empresas han sido relegadas a un segundo plano, mientras que los gigantes corporativos gozaban de un acceso irrestricto en la alcaldía. ¡Eso se acabó!”, afirmó el alcalde Mamdani.

Recientemente, el presidente de la Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA), el dominicano Radhames Rodríguez, quien aglutina a más de 14 mil miembros, había elevado el mes pasado esas mismas quejas ante las autoridades neoyorquinas.

Según estimaciones, NYC alberga alrededor de 200 mil pequeños negocios.