Oficina asambleísta Álvarez favorece cientos personas en El Bronx con preparación Impuestos gratis

Nueva York. El asambleísta de origen dominicano en el distrito 78 en El Bronx, George Álvarez, continúa favoreciendo cientos de personas al brindarle gratuitamente la Preparación de Impuestos (Free Tax Prep), un servicio orientado a dar apoyo directo y confiable a residentes de escasos recursos económicos.

Esta jornada se lleva a cabo en la oficina distrital, ubicada en el 2633 de la avenida Webster, donde acuden los residentes en los sectores de Kingsbridge Heights, Fordham, Bedford Park y Belmont para que le llenen sus planillas de impuestos.

El servicio es ofrecido con el respaldo del especialista, 5 Diamond Full Service Consulting Corporation.

Por su parte, Álvarez reiteró que esta iniciativa forma parte de su compromiso con el bienestar económico de las familias trabajadoras de su distrito, especialmente adultos mayores, trabajadores independientes, hogares de ingresos bajos y moderados que necesitan orientación clara y confiable.

Los servicios se realizan con cita previa, debido a que el espacio es limitado. Los interesados deben comunicarse al 718-933-2204 para reservar su turno, o escribir al correo electrónico medinan@nyassembly.gov.

Los trabajos son coordinadas por el departamento de Asuntos Comunitarios, dirigido por Nancy Medina, siempre con el enfoque comunitario y de servicio público que caracteriza la labor de la oficina del asambleísta.