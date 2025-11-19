ONU alienta EEUU y Venezuela ir a diálogo

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Naciones Unidas.- EFE

La ONU alentó ayer, martes, a Estados Unidos y Venezuela a establecer un "diálogo" y les ofreció sus "buenos oficios" pese a reconocer que ninguna de las partes ha dado señales de querer que la organización internacional se "involucre" en su disputa como mediadora.

El portavoz de la Secretaría General, Farhan Haq, respondió ayer a preguntas sobre las declaraciones de ayer del presidente estadounidense, Donald Trump, quien dijo no descartar una intervención en Venezuela en medio de la creciente presencia militar y los ataques a embarcaciones en sus inmediaciones. "Hemos dejado claras nuestras preocupaciones /...). Queremos asegurarnos de que no hay una escalada dentro ni alrededor de Venezuela y que todas las acciones cumplen con la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional", afirmó Haq respecto a las declaraciones de Trump.

El portavoz no aclaró si el secretario general de la ONU, António Guterres, ha tratado con funcionarios de EE.UU. sus potenciales acciones en Venezuela, pero expresó disposición a mediar diplomáticamente teniendo en cuenta que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha manifestado voluntad de dialogar.