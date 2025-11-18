ONU aprueba plan EU sobre fuerza internacional Gaza

Publicado por AP Creado: Actualizado:

NACIONES UNIDAS. AP

Naciones Unidas otorgó ayer un firme respaldo al plan del gobierno del presidente Donald Trump para la seguridad y gobernanza de Gaza, un paso crucial que brinda apoyo internacional a los esfuerzos de Estados Unidos para el devastado territorio luego de dos años de guerra.

La propuesta de Estados Unidos que recibió la aprobación del órgano más influyente de Naciones Unidas autoriza la creación de una fuerza internacional de estabilización para proporcionar seguridad en Gaza, aprueba el establecimiento de una autoridad de transición que será supervisada por Trump y contempla un posible camino hacia un Estado palestino independiente. “¡Esto será recordado como una de las mayores aprobaciones en la historia de Naciones Unidas!” publicó Trump.