Organizaciones comunitarias esperan consulado auxilie familias afectadas por incendio

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Las entidades Resistencia y Solidaridad (ReSo), organización base que opera en la comunidad dominicana, junto a la Coalición por la Defensa de los Inmigrantes, entre otras, esperan del Consulado Dominicano en esta ciudad que “defina acciones específicas” para auxiliar a decenas de familias quisqueyanas afectadas el pasado lunes por un voraz incendio que causó la muerte de tres dominicanos.

Asimismo, cinco personas fueron hospitalizadas, algunas en estado crítico; otras 14 resultaron heridas y cerca de 100 fueron evacuadas.

El edificio número 207, de seis pisos, ubicado en la calle Dyckman, en el sector de Inwood, en el Alto Manhattan, fue donde ocurrió el mortal siniestro, combatido por cerca de 200 bomberos.

El Departamento de Edificios de NYC emitió una orden de desalojo total del inmueble.

Entre las víctimas figuran la periodista dominicana Yolaine Díaz, editora de moda y belleza con trayectoria en People en Español, y su madre, Ana Mirtha Lantigua. Una tercera persona no ha podido ser identificada debido a su desfiguramiento.

Las entidades señalaron que la presencia de algunos oficiales electos y de la Cruz Roja es un paso positivo, pero se requieren más acciones concretas de apoyo y solidaridad.

Sostienen que el cónsul Jesús “Chú” Vásquez debería sumarse a la ayuda comunitaria que se está llevando a cabo en varios puntos de los vecindarios de Inwood y Washington Heights.

Entre ellos: Holy Trinity Episcopal Church, en la avenida Cumming con la avenida Seaman; Community Board 12, en el 530 W de la calle 166 con la avenida Audubon; NMIC, en la calle 175 con la avenida Wadsworth; y la oficina del Manhattan Borough President, en el 431 W de la calle 125, en el sector de Harlem.

Una organización aliada de ReSo es de las que brinda asistencia, lo cual -indican- debe ser emulado por las distintas organizaciones políticas, comunitarias y de servicios que operan en la comunidad.

Recordaron que, entre las funciones del Consulado, sobre la base del Artículo 5 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, “se establece brindar asistencia consular, proteger los intereses y ayudar a los dominicanos en diferentes situaciones”.

Este es un momento en que esta entidad oficial del Estado dominicano está en la obligación de disponer de parte de sus elevados ingresos económicos al servicio de los afectados por el siniestro.

“Nuestra comunidad prácticamente no conoce la mano solidaria del Consulado”, especifica el documento firmado por Luis Mayobanex Rodríguez, María Terrero, Armando Fernández, Gladys Sánchez, Rafael Sención, Alfredo Miases, José Alfaro y Carlos Santana, entre otros.