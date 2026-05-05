Periodista dominicana Yolaine Díaz y su madre mueren en un incendio en NY: ¿cómo ocurrió?

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La periodista dominicana, nacida en Bona, provincia Monseñor Nouel, Yolaine Díaz construyó una vida y una carrera que la llevaron a destacar en el mundo del periodismo de entretenimiento y belleza, especialmente dentro de la comunidad hispana en Estados Unidos.

Su historia, marcada por esfuerzo, tuvo un final trágico la madrugada del pasado lunes, cuando falleció durante un incendio en un edificio de apartamentos en el sector de Inwood, en el alto Manhattan, en Nueva York, Estados Unidos.

En el siniestro también perdió la vida su madre, Ana Mirtha Lantigua, así como una tercera persona, según una publicación de la revista People en Español, para la cuañ laboraba.

De acuerdo con las autoridades, el fuego se originó en el primer piso del edificio de seis niveles y se propagó con rapidez a través de la escalera interior hasta alcanzar el techo. Por la tragedia, otras 14 personas resultaron heridas y a cerca de un centenar de residentes quedaron sin hogar, en un operativo que requirió la intervención de hasta 200 bomberos para controlar las llamas.

La revista relata en su publicación que Díaz y su madre murieron mientras intentaban escapar por la escalera interior, pero fueron sorprendidas por el humo, que aparentemente les impidió continuar.

En medio del caos, el padrastro de la periodista logró salvar su vida al huir por la escalera de incendios exterior, según relataron familiares a allegados y medios cercanos.

Desde su llegada a Nueva York en la adolescencia, Díaz mostró una clara vocación por el periodismo. Estudió en Lehman College, en El Bronx, y comenzó su trayectoria en People en Español hace más de 15 años como interna.

Ese medio internacional también destaca que, con el tiempo, Díaz fue ascendiendo hasta convertirse en escritora y luego en editora digital de moda y belleza, área en la que dejó una huella notable por su estilo auténtico y su conocimiento del mundo del espectáculo.

A lo largo de su carrera, entrevistó a importantes figuras del entretenimiento latino e internacional, consolidándose como una voz influyente en temas de celebridades, moda y belleza. Además de su trabajo en People en Español, colaboró con otros medios reconocidos, ampliando su alcance y reafirmando su versatilidad como periodista.

Incluso después de dejar la redacción en 2022, Díaz mantuvo una relación activa como colaboradora frecuente.

Su última publicación, una guía de productos de belleza para la primavera, apareció pocos días antes de su fallecimiento. Colegas y amigos la recuerdan como una profesional apasionada, con gran instinto editorial y una personalidad vibrante que marcaba cada espacio en el que participaba, dejando un legado significativo en el periodismo hispano.