Plan EU para Gaza bajo lupa

El Consejo de Seguridad de la ONU respalda el ambicioso plan de EEUU para el futuro de la Franja de Gaza. Sin embargo, aún se desconoce cómo y cuándo se llevará a cabo.

El plan significaría que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se convertiría en el gobernante de facto de la Franja.

El territorio ha quedado devastado por la campaña de Israel.

Un organismo internacional conocido como la Junta de Paz, presidido por Trump, gobernará Gaza. Grandes interrogantes se ciernen sobre casi todas las partes del plan y el plazo para su implementación.