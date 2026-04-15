En proceso orden en EUA para solicitar ciudadania a quienes deseen abrir una cuenta bancaria

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Estados Unidos está "en proceso" de finalizar una orden ejecutiva que requerirá prueba de ciudadanía para abrir cuentas bancarias en el país, para afectar aún más a los inmigrantes indocumentados que residen en territorio estadounidense, informó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Bessent señaló “no contamos con información clara de quiénes utilizan nuestros servicios bancarios, a pesar de que los bancos ya cuentan con normas de cumplimiento para conocer a sus clientes, explicó.

La orden ejecutiva que prepara la administración del presidente Donald Trump disuadirá aún más a los millones de inmigrantes indocumentados residentes en EE. UU. de utilizar servicios bancarios esenciales.

Las nuevas regulaciones también impondrían limitaciones a las instituciones financieras, que podrían verse obligadas a solicitar un pasaporte para abrir una cuenta, algo que actualmente no es necesario en el país.

En EE. UU. solo hay unos 183 millones de pasaportes en circulación, en comparación con los 342 millones de personas que residen y están censadas en el país.

Las regulaciones federales permiten a las instituciones financieras aceptar el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) como una forma válida de identificación, pudiendo usarse como sustituto del Seguro Social en la apertura de cuentas bancarias.

El ITIN es un número de procesamiento de impuestos emitido por el IRS, disponible para personas que requieren un número de identificación de contribuyente en EE. UU., pero que no son elegibles para un Seguro Social (SSN).

Para obtener un ITIN, el inmigrante sin estatus legal deberá enviar al IRS documentos que prueben su identidad y domicilio, trámites que se realizan en una oficina de impuestos.

Luego, para abrir la cuenta bancaria, se deben presentar: Identificaciones primarias aceptables (emitidas por el gobierno): pasaporte válido y vigente (del país de origen), tarjeta de identificación consular (por ejemplo, matrícula consular de su país), licencia de conducir o tarjeta de registro de votante de su país.

Asimismo, se requieren identificaciones secundarias o prueba de dirección: la carta CP565 del IRS asignando su número, factura de servicios públicos (electricidad, agua o gas a su nombre, con menos de 60 días de antigüedad), contrato de arrendamiento actual, y una identificación municipal, disponible en ciudades como Nueva York o New Haven.