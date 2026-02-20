Prohibirán viajar internacionalmente a padres deban manutención infantil

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. La prensa anglosajona en esta ciudad destaca que los padres que adeuden una cantidad significativa de manutención infantil a sus hijos se le prohibirá viajar internacionalmente.

Cientos de dominicanos, entre otras etnias, figuran en el programa “Child Support”, una obligación legal y económica periódica que un padre o madre (usualmente el que no tiene la custodia física primaria) paga al otro para cubrir los gastos de sus hijos menores de edad.

Cubre alimentos, vivienda, ropa, salud y educación, entre otras cosas, para asegurar que los hijos reciban el apoyo económico necesario, considerado un derecho del menor.

Se basa en un porcentaje de los ingresos netos del padre sin custodia: 20% para 1 niño, 25% para 2, 30% para 3, hasta un 40% para 5 o más, además del pago mensual, a menudo incluye cobertura médica y dental para el niño.

Es una obligatoriedad, es una orden judicial establecida por un juez de familia o la División de Manutención de Niños (OAG) tras una separación o divorcio. El impago puede resultar en severas consecuencias, incluyendo retención de salario, suspensión de licencias, reporte negativo de crédito, multas e incluso cárcel.

La administración Trump amplía y refuerza la aplicación de una ley de hace 30 años que permite al gobierno federal revocar los pasaportes estadounidenses hasta que se realicen los pagos, se informó.

Aunque la revocación de pasaportes por manutención infantil impaga superior a 2.500 dólares ha estado permitida bajo una legislación federal de 1996, el Departamento de Estado anteriormente solo actuaba cuando alguien solicitaba renovar su documento de viaje o buscaba otros servicios consulares.

Sin embargo, se comenzará a revocar pasaportes por iniciativa propia basándose en datos compartidos por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), según los funcionarios estadounidenses familiarizados con el plan, que hablaron bajo condición de anonimato porque el cambio aún no se ha anunciado públicamente.

El Departamento de Estado señaló en un comunicado que “está revisando opciones para hacer cumplir la ley vigente desde hace mucho tiempo a fin de impedir que quienes adeudan cantidades sustanciales de manutención infantil descuiden sus obligaciones legales y morales con sus hijos”.

Desde que el Programa de Denegación de Pasaportes comenzó con la aprobación en 1996 de la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades Laborales, la iniciativa ha recaudado casi 621 millones de dólares en pagos de manutención atrasada, con nueve cobros superiores a 300.000 dólares, según la Oficina de Cumplimiento de Manutención Infantil del Departamento de Salud y Servicios Humanos.