Pronostican nieve, hielo, lluvia y fuertes vientos para NY este fin de semana

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Estados Unidos pronostica para este fin de semana en el estado de NY un posible ciclón bomba que podría dejar hasta un pie de nieve, hielo, lluvia y fuertes vientos.

La gobernadora Kathy Hochul pidió extremar precauciones ante estas combinaciones que impactará distintas regiones en tres fenómenos consecutivos; el norte, centro, este y oeste del estado.

Si se fortalece la tormenta invernal, podría caer una cantidad significativa de nieve en la Gran Manzana.

Sin embargo, la mayor incertidumbre se centra en NYC. Meteorólogos de AccuWeather advirtieron que el poderoso ciclón bomba, un sistema que se intensifica rápidamente al caer la presión atmosférica, podría impactar el área metropolitana.

En el peor de los escenarios, la tormenta podría rivalizar con la del 25 de enero, cuando se registraron 11.4 pulgadas en Central Park.

Ante este panorama, la gobernadora Hochul insta a los neoyorquinos a no bajar la guardia pese a la cercanía de la primavera.

Subrayó que el hielo es especialmente peligroso y pidió conducir con calma, mantener distancia entre vehículos y calcular tiempo adicional de traslado.

A quienes deban desplazarse de manera obligatoria, las autoridades recomiendan llevar suministros de emergencia en el vehículo: mantas, pala, linterna, baterías adicionales, comida no perecedera y ropa de abrigo.

También verificar el estado de las llantas, mantener el tanque de combustible al menos a la mitad y cargar completamente los teléfonos móviles antes de salir.

En Manhattan, Brooklyn, El Bronx y Queens, los restos congelados mezclados con basura y escombros siguen ocupando espacios de estacionamiento y esquinas, lo que podría agravar problemas de drenaje si se combinan lluvia intensa y derretimiento rápido.

Las autoridades reiteran la importancia de seguir los reportes locales y las actualizaciones oficiales.