Se proponen impulsar seguridad vial en América Latina y global

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Seguridad Vial, Jean Todt, y el ex comisionado del Departamento de Transporte de NYC (DOT-NY), el dominicano Ydanis Rodríguez, se proponen fortalecer la seguridad vial en América Latina y a nivel global.

Durante un reciente encuentro, ambos líderes en materia de transporte y políticas públicas intercambiaron perspectivas sobre la situación actual de la seguridad vial, destacando los desafíos persistentes que enfrentan los países para reducir las muertes y lesiones causadas en el tránsito.

Coincidieron en que la falta de implementación de estrategias eficaces continúa generando un alto costo humano, en lo que muchos expertos consideran una epidemia global de fatalidades en las vías.

“Nos comprometemos a impulsar soluciones innovadoras, fortalecer los sistemas de transporte y promover políticas públicas más efectivas en distintos países, con especial atención a la región latinoamericana”, precisan.

En el caso de la República Dominicana, señalaron que el país registra una de las tasas más altas de mortalidad por accidentes de tránsito en la región, con estimaciones recientes que superan las 30 muertes por cada 100,000 habitantes, muy por encima de la media mundial.

Se estima que más del 60% de las víctimas fatales están vinculadas a motocicletas, y que cada año se pierden miles de vidas, e igual cantidad resultan lesionadas, muchas con consecuencias permanentes.

Estas cifras reflejan la urgencia de implementar medidas más efectivas en prevención, fiscalización y educación vial, así como el uso de tecnología para salvar vidas, sostienen Todt y Rodríguez.

En ese contexto, Rodríguez destacó que durante su gestión en DOT-NYC se alcanzaron los niveles más bajos de muertes de peatones en la historia de NYC, resultado de una combinación de políticas públicas, intervenciones de infraestructura, campañas de concienciación y uso estratégico de datos.

Señaló su interés en compartir estas experiencias y lecciones aprendidas con países de América Latina, como parte de un esfuerzo más amplio para adaptar soluciones efectivas a contextos locales y salvar vidas.

El encuentro, de carácter estratégico y constructivo, sirvió como espacio para identificar posibles iniciativas conjuntas que permitan contribuir al desarrollo de acciones que mejoren la seguridad vial, reduzcan los riesgos en las carreteras y protejan la vida de millones de personas.

Este acercamiento refleja la creciente importancia de la cooperación internacional en la construcción de sistemas de movilidad más seguros, sostenibles y equitativos, afirmaron Todt y Rodríguez.