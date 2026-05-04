Protestas en Nueva York contra la minería en República Dominicana: voces unidas por el medio ambiente

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

NUEVA YORK.- Decenas de dominicanos agrupados en las entidades “Somos Pueblo USA”, “Acción Rápida NY” y “Loma Miranda NY” protestaron el pasado fin de semana en el Alto Manhattan contra la minería en la República Dominicana.

Sostienen que rechazan de manera contundente la actividad minera en el país caribeño, al expresar los efectos históricos de la minería, señalando que esta práctica ha dejado a su paso graves consecuencias ambientales, enfermedades en las comunidades y un panorama de pobreza que contrasta con las riquezas extraídas.

Precisan que los beneficios de estas explotaciones no se traducen en bienestar para el pueblo dominicano. Los manifestantes hacen un llamado a las autoridades dominicanas a priorizar la salud, el medio ambiente y el desarrollo sostenible por encima de intereses económicos que, según afirmaron, han perjudicado a generaciones enteras.

Reafirmamos nuestro compromiso de seguir elevando nuestras voces y apoyar las luchas sociales en el país caribeño, dejando claro que la distancia no disminuye nuestra responsabilidad ni el amor por la RD.

La protesta estuvo dirigida por los líderes comunitarios Jaqueline Guilamo, Marisol Mateo, Gisela Tejada, Radamés García, Edwin Crescioni, y Ebelin Bautista, entre otros.

Este domingo, manifestantes en San Juan de la Maguana alzaron su voz con consignas en defensa de los recursos naturales, destacando que el agua es un bien esencial por encima de cualquier interés minero.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, abogó por el diálogo y afirmó que el futuro de la minería en el país "debe definirse a partir de un balance entre la protección del medioambiente y el desarrollo económico" y que "las cosas deben tener su orden".

Por su parte, GoldQuest anunció la apertura de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) con participación de sectores ambientales, académicos y sociales, y prevé concluir los estudios de impacto ambiental entre julio y agosto de 2026, con el respaldo de la consultora internacional AECOM.

La empresa asegura que las operaciones no afectarán las fuentes hídricas de la zona, incluidos el río San Juan y la presa de Sabaneta.

El proyecto Romero contempla una mina subterránea con una vida útil de apenas ocho años, capacidad de procesamiento de 2,800 toneladas por día y una producción promedio anual de 109,000 onzas equivalentes de oro.