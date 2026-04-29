En los próximos días NYC contará con taxis aéreos

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. En los próximos días, en esta ciudad se iniciarán viajes en taxis aéreos eléctricos, que conectarán el aeropuerto JFK con el condado de Manhattan.

El objetivo es reducir trayectos de entre una y dos horas a menos de 15 minutos, evitando el tráfico densamente congestionado.

Así lo anunció la Autoridad Portuaria de NY, NJ y la empresa Joby Aviation.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Administración Federal de Aviación (FAA) y forma parte de un esfuerzo por integrar el transporte aéreo eléctrico en el espacio aéreo de NYC.

Las aeronaves de Joby Aviation son eléctricas, con despegue y aterrizaje vertical, libres de emisiones, con capacidad para cuatro pasajeros y 100 veces más silenciosas que un helicóptero convencional. Ya han completado más de 50,000 millas de pruebas.

Las pruebas de vuelo se realizaron desde el Downtown Skyport hacia los helipuertos de las calles West 30 y East 34. Además, se busca desarrollar infraestructura en el aeropuerto de LaGuardia para construir un helipuerto destinado a este transporte.

Aunque no se ha revelado el costo de los viajes, fuentes extraoficiales estiman que oscilará entre 3 y 6 dólares por milla.