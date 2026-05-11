Quisqueyanos en NYC obligados a elegir entre alquiler y comida

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Una nueva encuesta, encargada por No Kid Hungry New York, determinó que la mayoría de los neoyorquinos se han visto obligados a elegir entre comprar suficientes alimentos nutritivos o pagar el alquiler, las facturas de los servicios públicos y otras necesidades básicas durante el último año.

Actualmente, en esta ciudad residen más de 800 mil quisqueyanos, convirtiéndose en la comunidad inmigrante más numerosa.

La encuesta reveló que el 67 % de los residentes y el 74 % de las familias con hijos informaron tener que tomar esta difícil decisión entre pagar los alimentos y cubrir los gastos básicos del hogar en medio de la creciente crisis de asequibilidad.

En general, el 74 % de los neoyorquinos declaró que su situación financiera se había visto perjudicada el año pasado debido al costo de los alimentos.

Según los resultados de la encuesta, realizada en toda la ciudad, el 52 % de los residentes en la Gran Manzana ha contraído deudas adicionales en los últimos 12 meses debido al aumento del costo de los alimentos.

Además, la mayoría de los residentes en NYC afirmó que el aumento de los costos ha afectado su salud de más de una manera: el 54 % dijo que afectó su salud física, el 60 % dijo que afectó su salud mental, el 53 % dijo que afectó sus relaciones sociales y el 78 % dijo que afectó su salud financiera.

Según la última encuesta sobre el hambre, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, se informó que 14 millones de niños padecen hambre en todo el país.

Según la organización No Kid Hungry, los recientes recortes federales a los programas SNAP y Medicaid, contemplados en el proyecto de ley One Big Beautiful Bill (o HR 1), han puesto en peligro la seguridad alimentaria en el territorio estadounidense.

El 77 % de los neoyorquinos se opone a los recortes federales a los programas de asistencia alimentaria, incluidos SNAP, WIC y Summer EBT.

En el año fiscal 2025, aproximadamente 2,96 millones de personas en el estado de NY recibieron beneficios del SNAP. De esa cantidad, en NYC lo recibe aproximadamente 1,8 millones, lo que representa alrededor del 21 % de la población en la urbe.