Ramfis Trujillo visita NYC y Providencia

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), Ramfis Domínguez Trujillo, visitó el pasado fin de semana esta ciudad y el estado de Rhode Island, reuniéndose con dirigentes, militantes y simpatizantes de su organización, con empresarios, líderes comunitarios y representantes de otros sectores para reafirmar el estrecho lazo que une su partido con la comunidad dominicana en el exterior.

En documento, la entidad política expresa que el PED se consolidó desde sus inicios en el exterior y el partido continúa expandiéndose con fuerza, tras ser señalado como la cuarta fuerza política nacional, según la más reciente encuesta de la prestigiosa y reconocida compañía Gallup.

En la Gran Manzana asistió a la Cena-Gala que ofreciera «Prensa & Comunidad Hispana» (PreCoHis) el pasado viernes en El Bronx, donde compartió con los galardonados, líderes comunitarios, amigos allí presentes, tomándose múltiples fotos con sus connacionales.

Asimismo, sostuvo una serie de encuentros con representativos de diferentes sectores, donde se abordaron temas vinculados al desarrollo de la comunidad dominicana en el exterior, el fortalecimiento de las estructuras del PED y los aportes constantes que los dominicanos residentes fuera del país realizan al bienestar de la República Dominicana.

Domínguez Trujillo reiteró su gratitud por el apoyo histórico que los dominicanos en el exterior han brindado al PED, recordando que el partido «es la única organización política dominicana nacida del corazón mismo de esta comunidad laboriosa y generosa».

Participó en el tradicional aguinaldo del PED, realizado en las oficinas de la entidad, ubicada en el 410 E. de la avenida Tremont, entre las avenidas Webster y Park, en El Bronx. Al mismo acudió más de medio centenar de sus seguidores.

En RI visitó las ciudades de Johnston, Cranston y Providencia, escuchó las inquietudes de los dominicanos y supervisó los avances estructurales del partido en esa demarcación.

Participó en el popular programa «Club Ambition Podcast», un espacio digital que ha logrado un alcance sobresaliente entre la juventud dominicana, convirtiéndose en uno de los de mayor influencia.

Durante su intervención, se comprometió a continuar fortaleciendo los lazos con la comunidad dominicana, destacando que él mismo fue parte de esa comunidad durante más de 30 años de su vida.

Asimismo, destacó los aportes de los dominicanos, que representan hoy más del 12% del Producto Interno Bruto (BID), reafirmando su determinación de ser un interlocutor de esa gran comunidad que tanto ha hecho por la nación.

Fueron juramentados como nuevos miembros del PED en RI: José Santana, Marcos Corona, Federico Pion, José Bolívar, Renato Tejada, Chelo Sánchez, Facundo Almonte, Esterlín Germán, Juanito Alcántara, Marcos Guerrero, Miguel Lasala, Justo Rodríguez, Henry Chávez, y Warlys Marte.

Asimismo, Elvira Díaz, Clemente Lorenteen, Simón Carvajal, Julio Ramírez; Pedro Quezada Corona, Ramón Félix, Radamés Jáquez, Frank Félix, y Ramón Martínez, entre otros.

«Esta juramentación, igual a la que hiciéramos recientemente en El Bronx-NY, reflejan el crecimiento sostenido del partido en territorio estadounidense», sostuvo Domínguez Trujillo.