Rechazan detención de inmigrantes sin derecho a fianza

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El Tribunal Federal de Apelaciones del 2do Circuito en esta ciudad dictaminó este martes que el gobierno del presidente Donald Trump no puede encarcelar a inmigrantes, incluyendo a cientos de dominicanos, sin otorgarles el derecho a fianza, citando "serias cuestiones constitucionales".

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha negado audiencias de fianza a inmigrantes arrestados en todo el país, incluso aquellos que han vivido en Estados Unidos durante años sin antecedentes penales.

Abogados del gobierno sostienen que la política de detención obligatoria es legal en virtud de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante, aprobada en 1996.

Mientras, el panel de los tres jueces determinaron que la interpretación del gobierno de la ley de 1996 contradice el texto claro de la norma, su propósito y su historia, y señaló que el Congreso había establecido un sistema escalonado para los casos de inmigración basado, en parte, en cuánto tiempo llevaba un inmigrante en el país.

Hasta ahora, más de 370 jueces federales -o alrededor del 90%- que han considerado esos casos de hábeas corpus también han rechazado el nuevo enfoque del gobierno.

Actualmente, hay más de 30.000 demandas de inmigrantes, entre ellos múltiples dominicanos, que, al no tener manera de solicitar fianza en el tribunal de inmigración, muchos han recurrido a los tribunales federales, pidiendo fianza mediante un proceso conocido como petición de hábeas corpus.

"Este fallo confirma, con razón, que la política del gobierno de detener a inmigrantes sin ningún proceso es ilegal y no puede sostenerse", afirmó Amy Belsher, directora de Litigio por los Derechos de los Inmigrantes de la Unión de Libertades Civiles de NYC.

"El gobierno no puede detener obligatoriamente a millones de no ciudadanos, muchos de los cuales han vivido aquí durante décadas, sin una oportunidad de solicitar su liberación. Contraviene la Constitución, la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la decencia humana básica", añadió.