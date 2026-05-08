Rechazan reelección alcalde Sayegh por su supuesta mala gestión

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva Jersey. Residentes de esta ciudad manifestaron que no apoyan al alcalde Andre Sayegh, quien busca la reelección, debido a su mala gestión al frente de la alcaldía durante sus dos períodos, además de como aliado al concejal del Quinto Barrio, Luis Vélez, a quien consideran “una vergüenza” para la comunidad, en Nueva Jersey, Estados Unidos y el mundo, “por sus múltiples acciones públicas irresponsables”.

En un comunicado de prensa, sostienen que el alcalde Sayegh ha perjudicado la ciudad, generando problemas crónicos de personal, aumento de quejas laborales, disputas contractuales sin resolver, y desafíos más amplios que afectan tanto a los socorristas como a los residentes a quienes sirven, según la Asociación de Oficiales de Bomberos de Paterson, Local 202.

Además, consideran que la solicitud de la ciudad de 78 millones de dólares en ayuda transicional estatal, en comparación con 33 millones en 2025, es una evidencia adicional de los desafíos que enfrenta la ciudad bajo la administración de Sayegh.

Expresan que la ciudad se ha mantenido 'sucia', con acumulación de basura y desechos voluminosos (muebles) en las calles, junto a la falta de vivienda asequible son muestras de que la inversión actual no refleja las necesidades de los residentes de Paterson.

Se identificaron, asimismo, con la postura del sindicato de oficiales de bomberos (Paterson Fire Officers Association), cuyo presidente describió la gestión de Sayegh como 'un desastre absoluto'.

Recordaron además que el ejecutivo municipal cuenta con la adhesión y asesoría comunitaria del concejal Vélez, a quien la prensa hispana y anglosajona ha denunciado por múltiples actuaciones torpes, consideradas barrabasadas.

Citaron que en abril de 2019, la prensa se hizo eco de que el concejal Velez agredió a su esposa Evelyn, por lo que fue sacado esposado por la Policía de la ciudad de la sala de reuniones tras ser informado que estaba bajo arresto, por presuntamente violar una orden de restricción temporal derivada de una disputa previa con su esposa.

En septiembre de 2023, Vélez provocó un incidente con su colega Michael Jackson, interrumpiéndolo mientras hablaba de su primo, quien había sido asesinado recientemente en un tiroteo.

Asimismo, en mayo de 2025 Vélez fue acusado de mentiroso y provocar un accidente de tránsito en estado de ebriedad.

En agosto de 2025, volvió a ser arrestado tras ser acusado de activar una alarma de incendios en el sótano del Ayuntamiento, siendo imputado por provocar una falsa alarma pública, un delito de tercer grado. También fue denunciado por haberse orinado en la vía pública.

Reiteraron que la prensa anglosajona e hispana en EE. UU. Se ha hecho eco de estos actos bochornosos y irresponsables del concejal Vélez.

“La percepción de la comunidad es que Vélez abusa de su posición, actúa sin ética e incumple normas, generando desconfianza ciudadana”, expresan.

Explican que después de cometer estas y otras acciones inmorales, el concejal se comporta como la “gatita de María Ramos”, que tira la piedra y esconde la mano; como la chusma en los barrios, lo que implica una falta de cultura, educación y bajo nivel social. “Ese es el asesor del alcalde Sayegh”, indican.

Entre los firmantes figuran Antonio Matías, Julio César Sierra, Juanita de Pérez, Claudio González, Mildred de Cortorreal, Kelvyn Nolasco, Israel de los Santos, Mayra Ruiz, Aquiles Soto, Francisco Rodríguez, Marcial Marmolejos y Celestino Valiente, entre otros.