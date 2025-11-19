Reconocimiento especial desde la MLB pone en la mira a un dominicano influyente

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Peloteros dominicanos de Grandes Ligas reconocieron en esta ciudad las labores filantrópicas que viene efectuando durante años el empresario y activo manager de ligas deportivas, Roberto Rojas, tanto en esta ciudad como en República Dominicana, a favor de personas necesitadas.

Recibió el aprecio y felicitaciones de varios peloteros profesionales, por su altruismo, generosidad y solidaridad, demostrando la convicción de ayudar sin esperar nada a cambio.

El acontecimiento ocurrió el pasado sábado en el estadio Citi Field, en Queens, durante la celebración de un juego de estrellas conformado por jugadores de béisbol profesionales nacidos en Puerto Rico que enfrentó a otro equipo de estrellas dominicanas.

El juego ganado finalmente por RD 6-2, y apoyado por más de 20 mil espectadores de ambas naciones caribeñas, fue dedicado a la estrella dominicana Robinson Canó. Además, fue dedicado al puertorriqueño Carlos Delgado, quien jugó varias temporadas en las Grandes Ligas.

Entre quienes reconocieron y felicitaron a Rojas, figuran: Canó al decirle «te felicito, porque demuestra un amor y apoyo hacia los demás, especialmente hacia los más necesitados».

Carlos Gómez, ejecutivo de las Águilas Cibaeñas, destacó el corazón noble que posee. «Lo está haciendo muy bien, Dios te bendiga», dijo.

Hanser Alberto y Gustavo Núñez lo halagaron y felicitaron por su apoyo a los necesitados. Asimismo, Rojas recibió elogios del legendario ex lanzador Bartolo Colón. También recibió alabanzas por sus virtudes y méritos, de Erick Almonte, presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales, (FENAPREPO).

Ha sido invitado por los Mets de NY a lanzar la primera bola en el Citi Field, en uno de sus partidos de las Grandes Ligas. Son múltiples los homenajes y reconocimientos que ha recibido.

Rojas preside la Fundación Solución Nacional (SOLN), desde hace más de 22 años, ha beneficiado a decenas de miles de dominicanos a nivel nacional (RD) al donar sillas de rueda, andadores, camas, útiles deportivos y escolares.

Asimismo, muletas, pampers, la reparación de cientos de viviendas y realización de operativos médicos en diversas provincias; además, la celebración anual de las navidades y reyes en múltiples barrios del Distrito Nacional y pueblos del interior del país.

Es un asiduo colaborador de instituciones deportivas y culturales; protector a través de patrocinios de medios de comunicaciones, paradas y es el presidente de la Asociación Dominicana de Sóftbol de NY, de la base de taxis Kennedy-NY, y miembros de la Unión Deportiva Dominicana de NY, y de otras organizaciones comunitarias.

Fue el presidente del Comité Organizador de los recientes y exitosos Juegos «Juan Pablo Duarte» en el exterior.

Recientemente fue homenajeado durante una Gala en El Bronx por «Cotuisanos Ausentes», de donde es oriundo, proclamando ante cientos de sus compueblanos: «Atención políticos y empresarios, recuerden que cuando venimos al mundo venimos sin nada, y cuando nos vamos también nos vamos sin nada. Lo material y el poder son transitorios, lo que realmente permanece es el alma».

La Fundación tiene su oficina principal en el Alto Manhattan (560 W de la calle 175) y en RD en el No. 2 de la avenida Emilio Prud’Homme, en el DN; Asimismo, en la calle Juan Sánchez Ramírez, número 71, en Fantino-Cotuí; en Mao, Elías Piña, La Romana y en San Francisco de Macorís, entre otros lugares.