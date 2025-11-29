Regulador aéreo de EEUU exige a aerolíneas reemplazar software de Airbus antes del domingo.

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA, en inglés) exigió este sábado a las aerolíneas reemplazar o modificar antes de mañana el software de Airbus en el que se han detectado problemas.

La FAA dijo hoy en su perfil de X que ha emitido una Directiva de Aeronavegabilidad de Emergencia (EAD) para determinados aviones Airbus A319 y A320/321.

"El EAD exige reemplazar o modificar el software que controla los alerones de profundidad del avión" y entra en vigor "de inmediato", aclaró el regulador.

Según la directiva, los operadores deben sustituir el software antes de que los aviones vuelvan a volar a las 00:01 del domingo 30 de noviembre, y además se prohíbe instalarlo en cualquier aeronave.

Airbus avisó ayer a las aerolíneas que vuelan con el A320 de la necesidad de actualizar su software en parte de esa flota, tras detectar un incidente en un programa de control de vuelo provocado por una exposición a los rayos solares.

Según explicó la empresa, esto puede afectar a "un número significativo de aviones de la familia A320", y diversas fuentes del sector cifran en unos 6.000 los modelos afectados.

Los problemas en el software se detectaron después de que un vuelo de Jetblue entre Cancún (México) y Newark (Nueva Jersey) tuviera que aterrizar de emergencia en Florida tras perder altura de forma brusca.

Las aerolíneas estadounidenses ya trabajan para solucionar el problema; American Airlines, por ejemplo, dijo esta mañana en un comunicado que solo quedaban cuatro aviones por actualizar, del total de sus 209 aeronaves que incluían este software.

Por su parte, Delta aseguró en una nota recogida por CNN que menos de 50 de sus modelos A321neo se verán afectados, y anticipó que solucionaría el problema antes de esta mañana.