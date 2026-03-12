Reintroducen resolución para proclamar el “Día del Bodeguero” en NY

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El asambleísta estatal George Álvarez (D-78) por El Bronx reintrodujo la resolución del “Día del Bodeguero” para que la gobernadora Kathy Hochul lo proclame oficialmente el próximo 25 de junio.

Según el texto de dicha resolución, las bodegas desempeñan un papel vital en los entornos urbanos, al proporcionar un acceso rápido a alimentos, productos esenciales y servicios locales.

Además de su impacto económico, estos negocios también contribuyen al carácter cultural y social de los vecindarios donde operan, especifica Álvarez.

La misma destaca la importancia económica y social de estos establecimientos comerciales y de quienes los operan en las diferentes comunidades, además de reconocer y rendir homenaje a miles de pequeños comerciantes que, a través de sus bodegas, se han convertido en una parte esencial del tejido comunitario de ciudades como NYC.

La resolución también subraya la diversidad dentro de la industria. Aproximadamente el 65 % de las bodegas del estado son propiedad de dominicanos; el resto pertenece a dueños de diferentes etnias.

Durante un acto celebrado en la Asamblea Estatal en Albany, el presidente de la Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA), Radhamés Rodríguez, fue reconocido por el propio asambleísta Álvarez.

La resolución reconoce el papel de UBA, organización que representa y apoya a más de 20,000 bodegas en NY y en estados como New Jersey, Connecticut y Pennsylvania, entre otros.

De ser proclamado oficialmente, el Día del Bodeguero se convertiría en una jornada anual de reconocimiento para los miles de trabajadores y propietarios que, con largas jornadas y un compromiso constante, mantienen abiertas estas pequeñas tiendas que forman parte fundamental de la vida cotidiana de NYC, precisó Álvarez.