¿A quién respalda el congresista Adriano Espaillat para la alcaldía de Paterson?

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

PATERSON, Nueva Jersey.- El candidato a la Alcaldía de esta ciudad, el dominicano Alex Méndez, recibió el pasado sábado el respaldo del congresista Adriano Espaillat (NY-13), quien representa sectores de El Bronx y Alto Manhattan, donde residen decenas de miles de dominicanos con vínculos diarios con sus connacionales en Paterson.

Más de 200 seguidores -entre empresarios, profesionales, líderes comunitarios, dirigentes políticos, funcionarios electos, amas de casa, bodegueros, taxistas y ciudadanos en general- se dieron cita frente al Ayuntamiento de Paterson para acompañar al congresista Espaillat.

Muchos de ellos residen en la ciudad y mantienen comunicación constante con familiares, amigos y allegados en el área triestatal.

Durante el acto, Espaillat, reconocido como una de las principales voces domínico-estadounidense en el servicio público de Estados Unidos, anunció formalmente su respaldo a Méndez. Asimismo, expresó confianza en su liderazgo y visión para la ciudad, destacando su trayectoria como concejal del Tercer Barrio.

Este respaldo marca un momento significativo en la campaña, en momentos en que Méndez continúa fortaleciendo su apoyo en toda la ciudad y conectando con los votantes en torno a una plataforma centrada en el progreso, la responsabilidad y resultados concretos para los residentes.

Tras recibir el endoso, Méndez expresó: “Me honra contar con el respaldo del congresista Espaillat. Quiero agradecerle sinceramente por su apoyo. Es un líder respetado; su liderazgo, su voz a nivel nacional y su compromiso de larga trayectoria con nuestras comunidades hacen que este respaldo sea especialmente significativo, mientras nuestra campaña continúa ganando impulso en torno al tipo de liderazgo que los residentes de Paterson merecen”.

Añadió: “El apoyo de Espaillat subraya la amplia coalición que se está formando alrededor de nuestra candidatura y refleja un entusiasmo creciente por una campaña enfocada en fortalecer los vecindarios, mejorar la calidad de vida, ampliar las oportunidades económicas y restaurar la confianza en el liderazgo local”.

“El respaldo del congresista refleja la energía y el movimiento que continúan creciendo a lo largo de mi campaña”, puntualizó.

A medida que se acerca el día de las elecciones, el próximo día 12, la campaña de Méndez continúa involucrando a los residentes de Paterson y exhortando a los votantes a participar, ser voluntarios y formar parte del esfuerzo por impulsar la ciudad hacia adelante.

En una encuesta reciente, realizada por el “Equipo Los 6” y dirigida por el autor de esta crónica, la intención de voto en Paterson se distribuye de la siguiente manera: Alex Méndez, 39.06%; Andre Sayegh (quien busca la reelección), 30.92%; Michael Jackson, 12.97%; Mohammed Akhtaruzzaman, 9.67%; y un 7.38% de los encuestados no expresó preferencia.

En términos demográficos, los hispanos representan el 35% de la población de Paterson, seguidos por los afroamericanos con el 24%; un 20% se identifica como multirracial (dos o más razas), un 15% como blancos y un 6% como asiáticos.

Para más información, ser voluntario o apoyar la campaña, los interesados pueden comunicarse a: alexmendezformayor@gmail.com