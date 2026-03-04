Restablecen encuentros sobre la comunidad dominicana en NYC

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Los presidentes del Desfile Dominicano en El Bronx, Felipe Febles, y el autor de esta crónica, presidente de Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis), restablecieron los encuentros sobre la comunidad dominicana en dicho condado.

Los mismos habían sido suspendidos por varios años debido a múltiples compromisos relacionados con el desarrollo logístico de ambas organizaciones.

Tanto Febles como el autor de esta nota solían reunirse con frecuencia para enfocarse y buscar posibles soluciones a problemas que afectan a sus connacionales en El Bronx; entre ellos, orientar a los dominicanos sobre dónde dirigirse cuando tienen problemas de vivienda, salud, delincuencia y educación, entre otros.

Actualmente, en NYC residen unos 900 mil dominicanos, de los cuales más de 500 mil de ellos figuran viviendo en El Bronx.

La Gran Parada Dominicana de El Bronx es una celebración anual masiva, con más de 35 años de tradición, que resalta el orgullo, la cultura y la herencia dominicana en NYC.

Se lleva a cabo en la avenida Grand Concourse, reuniendo a miles de personas con música, carrozas, comparsas folclóricas y trajes típicos para celebrar la identidad quisqueyana.

Mientras tanto, Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis) es una organización radicada en NYC, dedicada a empoderar, defender y reconocer los intereses colectivos de la comunidad hispana, principalmente la dominicana, que lucha por el interés colectivo hispano y destaca a figuras y entidades influyentes dentro de las comunidades.