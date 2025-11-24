Retendrían US$75 millones a Pensilvania si no revoca licencias de conducir a ilegales

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

NUEVA YORK.- El gobierno del presidente Donald Trump amenazó este jueves con retener casi 75 millones de dólares en fondos al estado de Pensilvania si no revoca de inmediato las licencias de conducir comerciales emitidas ilegalmente a inmigrantes.

En Pensilvania residen cerca de 200 mil dominicanos y hay decenas de ellos que poseen el documento en estas condiciones, se ha informado extraoficialmente.

La administración Trump instó a Pensilvania a que dejara de emitir licencias y permisos de conducir comerciales nuevos, renovados y transferidos, y que realice una auditoría para identificar aquellas licencias cuya fecha de vencimiento exceda la estancia legal del conductor en los Estados Unidos.

También solicita al estado que anule las licencias que no cumplan con la normativa y retire de la circulación a esos conductores.

La administración indicó que aproximadamente 12.400 conductores poseen un permiso de aprendizaje comercial o una licencia de conducir comercial vigente en dicho estado.

Un tribunal federal ha suspendido la norma por el momento, pero el gobernador Josh Shapiro expresa que el estado aún no ha reanudado la emisión de las llamadas «licencias de conducir comerciales para no domiciliados», y sigue las normas federales para verificar la presencia legal en el país de un solicitante inmigrante consultando la base de datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Pensilvania sigue a una acción similar contra California, que ya ha revocado 17 mil licencias. La portavoz del Departamento de Transporte, Danna Alemida, dijo que se estaban revisando todos los estados.

Tanto Pensilvania como en California sus gobernadores demócratas han criticado la administración de Trump y son considerados como posibles candidatos a la presidencia del país en 2028.