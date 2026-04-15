Retiran del mercado en Estados Unidos productos alimenticios y medicamentos

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en Estados Unidos retira frecuentemente alimentos, medicamentos y productos de consumo al clasificarlos como riesgos para la salud.

Actualmente, más de 10 mil caramelos de leche malteada, vendidos a nivel nacional, están siendo retirados del mercado porque contienen alérgenos, sustancias que, al ser ingeridas, pueden causar síntomas como picazón, inflamación, problemas respiratorios o erupciones.

El producto retirado tiene el número de referencia 5106-01 y se identifica como Bolas de Leche Malteada con Sabor a Espresso. Se vendían en bolsas selladas de 1 libra y bolsas de polietileno transparente de 20 libras.

Asimismo, la compañía farmacéutica estadounidense Viatris Inc. está retirando voluntariamente del territorio estadounidense las pastillas de Xanax (alprazolam) porque el medicamento no cumplía con las especificaciones de disolución.

Este es un medicamento ampliamente recetado para tratar la ansiedad y los trastornos de pánico. Está siendo retirado del mercado en todo el país, según la FDA, y puede causar problemas a los pacientes que lo consuman, ya que el alprazolam es una de las benzodiazepinas más recetadas en EUA, según un estudio publicado por los Institutos Nacionales de Salud.

Según la FDA, la retirada del mercado se clasifica como una retirada de clase II, en la que el uso o la exposición al producto puede causar efectos adversos para la salud, temporales o reversibles.

Recientemente, las autoridades emitieron una alerta urgente para los compradores de NYC, al retirarse del mercado 37 millones de libras de alimentos congelados, entre ellos arroz frito y pollo congelado, debido a una posible contaminación por cristales.