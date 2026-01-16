Retiro de queso en 20 estados de EE.UU. por riesgo de Listeria

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

NUEVA YORK.- Varios productos de Queso Pecorino Romano rallado fueron retirados del mercado en al menos 20 estados, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

El retiro del producto obedece después que las pruebas de rutina confirmaran la presencia de Listeria monocytogenes, que causa infecciones graves y, en ocasiones, mortales en niños pequeños.

Asimismo, en personas frágiles o de edad avanzada y otras personas con sistemas inmunitarios debilitados. El queso se vendió en los estados de NY, Nueva Jersey, Pensilvania, Connecticut, Delaware, Virginia, Massachusettes, Georgia, Florida, Illinois y Ohio, entre otros.

En estos estados reside más de un millón de quisqueyanos, entre otras etnias.

