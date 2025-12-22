Retiran té vendido en Nueva York por riesgo de salmonela

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), responsable de proteger y promover la salud pública mediante el control y la supervisión de la seguridad alimentaria, retiró del mercado neoyorkino un té por riesgo de salmonela (una infección causada por la bacteria Salmonella que causa diarrea, fiebre y dolor de estómago).

Una empresa Celebration Herbals, con sede en Lockport, NY, retiró su té de hierbas Senna Leaf de 24 bolsitas, por la posible presencia de salmonela, según la FDA.

El retiro indica que los productos se vendieron en NY, Florida, Indiana, Massachusetts, Michigan, Missouri, Puerto Rico y Wisconsin, lugares donde reside más de un millón de dominicanos.

Los productos afectados tienen la identificación: Peso neto 1,48 oz. UPC 628240201829 y Código de lote: 251004