Revocarán pasaportes de EE. UU. a padres que adeuden manutención infantil superior a US$2,500

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El Departamento de Estado de Estados Unidos comenzará a revocar los pasaportes estadounidenses de miles de padres que adeuden más de US$2,500 en manutención infantil impaga, el umbral establecido por una ley de 1996 que, hasta ahora, apenas se aplica, según las autoridades.

Este reportero ha sido testigo de discusiones al respecto entre exparejas en los vecindarios dominicanos de Washington Heights e Inwood, en el Alto Manhattan.

La medida afectaría a unos 2,700 titulares de pasaportes estadounidenses, según cifras proporcionadas al Departamento de Estado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

Todavía no estaba claro cuántos titulares debían más de 2,500 dólares, ya que el HHS está recopilando datos de las agencias estatales que llevan el registro de las cifras, pero podría abarcar a muchos miles de personas más, según dijeron los funcionarios.

“Estamos ampliando una práctica de sentido común que ha demostrado ser eficaz para lograr que quienes adeudan manutención infantil paguen su deuda”, declaró Mora Namdar, subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares.

“Una vez que estos padres salden sus deudas, podrán volver a disfrutar del privilegio de tener un pasaporte estadounidense”.

Desde que el programa se puso en marcha en 1998, los estados han recaudado unos 657 millones de dólares en atrasos, incluyendo más de 156 millones de dólares en más de 24,000 pagos únicos individuales durante los últimos cinco años.

Aquellos cuyos pasaportes sean revocados en el marco de este programa serán notificados de que no podrán usar sus documentos para viajar y deberán solicitar un nuevo pasaporte una vez que se confirme el pago de sus atrasos.

El titular de un pasaporte que se encuentre en el extranjero en el momento de la revocación deberá acudir a una embajada o consulado de USA para obtener un documento de viaje de emergencia que le permita regresar a territorio estadounidense.