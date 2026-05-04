Rudy Giuliani hospitalizado: lo que se sabe de su estado crítico tras complicación de salud

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Miami (EE.UU.), 4 may (EFE).- El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani sufre una neumonía que lo mantiene hospitalizado en Florida en condición crítica pero estable, según informó su portavoz, que indicó que el político republicano requirió la noche del domingo ventilación mecánica.

"El alcalde Rudy Giuliani se está recuperando de una neumonía", informó su portavoz, Ted Goodman, en la red social X.

Giuliani, de 81 años, fue hospitalizado el domingo en Florida, pero se desconoce la ciudad en la que se encuentra.

Su portavoz agregó que el exalcalde sufre una enfermedad obstructiva de las vías respiratorias por haber respirado el polvo tóxico ocasionado por el atentado del 11 de septiembre, cuando Giuliani ejercía como regidor neoyorquino.

"El virus rápidamente abrumó su cuerpo, requiriendo ventilación mecánica para mantener un oxígeno adecuado y estabilizar su estado. Ahora está respirando por sí mismo, con su familia y su proveedor médico principal a su lado", explicó el portavoz.

Según sus palabras, Giuliani "permanece en condición crítica pero estable" y "está ganando esta batalla".

Rudy Giuliani fue alcalde de Nueva York entre 1994 y 2001, y actuó como abogado del presidente de Estados Unidos Donald Trump tras su derrota en las elecciones de 2020 frente al demócrata Joe Biden en el marco de las acusaciones de fraude electoral promovidas por el entonces expresidente.

En los últimos meses, el político ha estado involucrado en múltiples batallas legales, como una declaración de bancarrota y la pérdida de la licencia para ejercer como abogado.

Además, Giuliani fue hospitalizado el pasado septiembre, tras un accidente de tráfico que le provocó una fractura de vértebra, que ha limitado aún más su aparición en eventos públicos.

El presidente Trump informó anoche en su plataforma Truth Social sobre la hospitalización de Giuliani, que en su juventud fue demócrata pero se escoró en 1980 hacia el lado republicano, antes de regir en Nueva York.

En su mensaje, Trump criticó que "los lunáticos de la izquierda radical" lo trataran "tan mal" y volvió a insistir en el fraude electoral en las elecciones de 2020 que perdió contra Biden.