Seccional PRD en Nueva York juramenta nuevos miembros

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. La seccional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en esta ciudad juramentó el pasado fin de semana cerca de 20 miembros de nuevo ingreso a la entidad dentro del plan de los trabajos políticos que se propone desarrollar en la Gran Manzana, informaron la secretaria general Miguelina Faña y el de organización Carlos Silver.

Entre los juramentados figuran Altagracia Suriel, Federico Frometa, Amarilis Abad, Clara Minaya, Alba Bueno, Barbara López, Miosotis Borbón, Mariluz Peguero, Stephanie Peralta, Fabiola Canela, Julia Rosa, Ana Francisco, Altagracia García, Isarina Gómez, Pablo la Paz y Walquiria Contreras, entre otros.

Tanto Faña como Silver dijeron que se proponen juramentar a otros nuevos miembros en los diferentes condados de la ciudad porque están trabajando para esos fines y retomar la fortaleza que siempre ha caracterizado al partido del «jacho».

En la actividad, que se llevó a cabo en la residencia de la compañera Faña en El Bronx, estuvieron el delegado político ante la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Pimentel, el subsecretario de organización, Narciso Díaz, y Débora Cuevas, presidenta de la circunscripción 3 (SDE), junto a más de 50 militantes y simpatizantes del PRD en esta ciudad.

Durante el encuentro se realizó un brindis con cerveza, bebidas gaseosas y variada picadera con motivo de las navidades, informó Faña.