Sellan alianza estratégica para impulsar crecimiento de bodegueros en NYC

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El Banco Ponce y la Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA), cuya membresía asciende a más de 14 mil miembros, en su mayoría dominicanos, sellaron el pasado fin de semana una alianza estratégica para impulsar el crecimiento de estos establecimientos comerciales en esta ciudad.

Durante su tradicional desayuno en el restaurante Caridad, ubicado en Kingsbridge, El Bronx, el presidente de UBA, Radhames Rodríguez, destacó que, con la reciente apertura del Banco Ponce en la calle 207, esquina con la Avenida Novena (junto al puente), la entidad refuerza su presencia en el Alto Manhattan.

El banco apuesta por la educación financiera y un trato personalizado. No busca clientes transaccionales, sino socios a largo plazo, quienes vean en la institución un aliado para expandir su patrimonio, señaló Rodríguez, acompañado de los directivos Rosa Ayala, Luis Ducasse, y los comerciantes Carmela Feliz Soto y Rafael Antonio Núñez.

Por su parte, Wanda Matos Taveras, vicepresidenta del banco y de origen dominicano, presentó una visión de "banca con conciencia", diseñada para las necesidades y desafíos de las bodegas en la ciudad.

Subrayó que la misión de Banco Ponce, reconocido como Institución Financiera de Desarrollo Comunitario (CDFI), es cerrar la brecha de conocimiento que a menudo limita el crecimiento de los negocios familiares.

"Entiendo cómo funcionan nuestros negocios. Mi objetivo es identificar esas necesidades y acompañar a los pequeños negocios para que prosperen", afirmó, resaltando que el banco busca ofrecer una consultoría integral, humanizando la relación financiera, indicó Matos Taveras.

Además, destacó el rol social de las bodegas más allá del aspecto económico, describiéndolas como "refugios seguros" dentro del entorno urbano, compartiendo un testimonio personal sobre cómo estos comercios son un apoyo vital en emergencias comunitarias.

Al desayuno asistieron el jefe adjunto de la Policía, Benjamín Gurley, oficial al mando del Distrito de Patrulla en El Bronx.

Asimismo, bodegueros de los diferentes condados, empresarios, profesionales y activistas comunitarios, entre otros.