Servicios de inteligencia contradicen a Donald Trump: Irán no había reactivado su programa nuclear

Publicado por RFI Creado: Actualizado:

La inteligencia estadounidense concluyó este miércoles que Irán no estaba reconstruyendo sus capacidades de enriquecimiento nuclear destruidas en un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel en junio de 2025, contradiciendo así las justificaciones del presidente Donald Trump para su guerra en curso. Trump ha afirmado reiteradamente que ordenó el ataque contra Irán -en colaboración con Israel- el pasado 28 de febrero debido a una "amenaza inminente".

"Desde entonces no se han realizado esfuerzos para intentar reconstruir su capacidad de enriquecimiento"

Tulsi Gabbard, una aliada de Trump que ejerce como directora de Inteligencia Nacional, compartió esta conclusión en un testimonio escrito como parte de una evaluación anual de las amenazas contra Estados Unidos, pero no la reiteró al dirigirse a los senadores.

"Como resultado de la Operación Martillo de Medianoche ("Midnight Hammer"), el programa de enriquecimiento nuclear de Irán fue aniquilado. Desde entonces no se han realizado esfuerzos para intentar reconstruir su capacidad de enriquecimiento", declaró Gabbard en su testimonio escrito sometido al Comité de Inteligencia del Senado.

Al ser interrogada por un senador demócrata sobre por qué no repitió dicha conclusión ante las cámaras, Gabbard respondió que no tuvo tiempo suficiente para leer el testimonio completo durante la audiencia, aunque no negó la validez de la evaluación.

Tras el bombardeo de junio de 2025, Trump declaró que Estados Unidos había destruido por completo las instalaciones nucleares de Irán. Sin embargo, desde el inicio de su más reciente conflicto bélico, ha sostenido que Teherán se encontraba a pocas semanas de obtener una bomba atómica, una afirmación que no comparten la mayoría de los observadores y que se produce a pesar de las conversaciones en curso sobre un acuerdo nuclear.

"El régimen de Irán permanece intacto, aunque considerablemente degradado"

Un asesor de alto nivel de Gabbard -quien, en su etapa como congresista, había liderado la oposición a una guerra con Irán- presentó su dimisión el martes, argumentando que no existía ninguna "amenaza inminente" y que Trump fue inducido a error por Israel y los medios de comunicación.

En sus declaraciones ante los senadores, Gabbard señaló que Irán había sufrido duros golpes durante las semanas de ataques -entre los que se incluyó el asesinato de su líder supremo de larga data, el ayatolá Alí Jamenei-, pero que la República Islámica seguía operativa.

La comunidad de inteligencia estadounidense "evalúa que el régimen de Irán permanece intacto, aunque considerablemente degradado debido a los ataques dirigidos contra su liderazgo y sus capacidades militares", afirmó.

"Si un régimen hostil logra sobrevivir, es probable que emprenda un esfuerzo de varios años para reconstruir sus fuerzas militares, sus arsenales de misiles y sus unidades de vehículos aéreos no tripulados", añadió.