Sostienen acuerdo entre INDEX e Indotel beneficiará la diáspora dominicana

Nueva York. Dominicanos en esta ciudad sostienen que el acuerdo entre el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) de colaboración interinstitucional orientado a fortalecer las capacidades digitales, educación financiera y la inclusión tecnológica de los quisqueyanos residentes en el exterior beneficiará a los quisqueyanos en el exterior.

El mismo fue firmado por la directora ejecutiva del INDEX, viceministra de Relaciones Exteriores para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, embajadora Celinés Toribio, y el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara.

Ambas instituciones desarrollarán mecanismos de cooperación técnica, académica, tecnológica y de comunicación pública, enfocados en áreas como competencias digitales, educación financiera para el uso de medios digitales en el envío de remesas, ciberseguridad, pensamiento crítico frente a la desinformación y acceso equitativo a oportunidades de formación virtual.

Por su parte, Toribio destacó la importancia de los dominicanos en el exterior y detalló que este acuerdo responde al mandato constitucional de fortalecer los vínculos, así como lograr una mayor integración nacional.

«Hoy estamos aquí para garantizar que los dominicanos de allá tengan las mismas oportunidades que los de aquí», precisó Toribio.

Mientras, Gómez Mazara resaltó el papel determinante de la diáspora en la economía y la identidad nacional, y en ese sentido, reafirmó el compromiso del Gobierno de fortalecer los vínculos con los dominicanos residentes fuera del país mediante políticas públicas orientadas a la inclusión digital, la visibilidad institucional y la reducción de la brecha tecnológica.

Asimismo, subrayó que en el aspecto macroeconómico los indicadores establecen que los dominicanos y dominicanas del exterior habrán de representar este año el 12% del PIB en lo que respecta al tema de remesas.

El Indotel aportará asistencia técnica, contenidos formativos, materiales educativos y, cuando sea necesario, equipamiento tecnológico, en el marco de sus programas de inclusión digital y de su Plan Bianual de Proyectos de Desarrollo.

Por su parte, el INDEX se encargará de la difusión, articulación comunitaria y acompañamiento de los beneficiarios en las comunidades dominicanas del exterior, utilizando su red de oficinas y vínculos con organizaciones de la diáspora.

Entre los que respaldan dicho convenio figuran Julián Méndez, Hugría Rodríguez, Josefa de los Santos, Leonor Hernández, Víctor Liberato, Rodolfo Guzmán, Miguel Rivera, Wilson López, Manuel Valiente, Héctor Adames, Josefina de Contreras, Ernesto Zabala, Joaquín Manzueta, Andrea Ruiz, Iván Mena, Ingrid de Soto, Hansel Victoriano, Kelvin Madera, Francisco Sierra, Ismael Lluberes y Leonardo Marmolejos, entre otros.