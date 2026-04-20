Suben a 307 los menores muertos y 824 los heridos a tiros este año en USA

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Con el asesinato a tiros de ocho niños este domingo en la ciudad de Shreveport, en el estado de Luisiana, como consecuencia de una disputa doméstica, suben a 307 los menores de edad acribillados y 824 los heridos, algunos de gravedad, en lo que va del presente año en Estados Unidos.

Durante el 2025 fallecieron 1,265 y 3,216 resultaron heridos, según estadísticas de la entidad Archivo de Violencia Armada (GVA), con sede en Washington, DC, que documenta los incidentes de violencia armada y delitos con armas de fuego a nivel nacional.

Una vez que el adulto gatillero cometió los crímenes contra los ocho menores, abandonó el lugar al robar un vehículo cercano, pero fue perseguido por agentes policiales y, al darle alcance, lo ultimaron a tiros.

La policía describió la escena del crimen como "extensa", abarcando dos viviendas en la cuadra 300 de la calle 79 Oeste y una tercera en la cercana calle Harrison.

«Este es un hecho de gran magnitud, distinto a cualquier cosa que la mayoría de nosotros haya visto jamás», declaró Chris Bordelon, portavoz de la policía de Shreveport, con unos 180,000 habitantes.

En términos similares se expresaron la fiscal general Liz Murrill, el presidente del Senado Cameron Henry y el presidente de la Cámara de Representantes Phillip Devillier. Asimismo, la vicepresidenta del consejo Ursula Bowman y el superintendente de las escuelas del distrito de Caddo Parish, Keith Burton.

Hoy, nuestra comunidad llora la inimaginable pérdida de niños inocentes. No hay palabras que puedan explicarlo ni distancia que nos proteja de ello», declaró el alcalde Tom Arceneaux.

EE. UU. es el único país del mundo con más armas de fuego en manos de civiles que habitantes, con aproximadamente 120.5 armas por cada 100 ciudadanos, según reciente estudio de Small Arms Survey (SAS), con sede en Suiza.

Esta cifra representa más de 393 millones de armas, constituyendo cerca del 46 % del arsenal civil mundial. Esta alta concentración está amparada por la Segunda Enmienda constitucional y se vincula a elevadas tasas de tiroteos masivos.