Supermercados en Alto Manahattan quedaron casi vacios por masivas compras ante tormenta invernal

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. La mayoría de los supermercados en el Alto Manhattan, y en otros serctores aledaños, quedaron casi vacios el pasado fin de semana al sus diferentes productos ser adquiridos por miles de clientes ante el paso de la tormenta invernal.

En estos grandes establecimientos, ubicados en los vecindarios de Washingto Heights e Inwood, habitados mayormente por quisqueyanos desde hace varios días sus gondolas se ven vacias.

Los dominicanos arrasaron con los viveres, arroz, aceite, spaguettis, pollos y otros tipos de carnes, agua en botellas, galletas, leche, huevos, jugos, y frutas, entre otros artículos.

La compra de vodka, whisky, vinos y ginebra, entre otras bebidas alcohólicas, fue notoria en los “licuor store”.

Los clientes se abastecieron de productos básicos antes de la mayor tormenta de nieve que azota nuestra zona.

Sorprendentemente, uno de los productos más vendidos fue el helado, mientras todos se preparaban para una explosión ártica.

Los supermercados se mantienen abiertos pero la asistencia de clientes es escasas.

“Tenemos que abrir por más fuerte que sea la tormenta, el frío y la nieve, para que nuestros clientes vean que estamos para servirle en todo momento, no de manera circunstancial, y más cuando ellos pueden necesitar de nosotros” dijo el dueño de un supermercado en la avenida Broadway.

“Ahora tenemos que esperar que pase la tempestad para comenzar a sustir las gondolas, que en su mayoría están totalmente vacias”, expresó otro en la avenida Saint Nicholas.