Tiroteo cerca de la Casa Blanca obliga a evacuar a periodistas y activa protocolo del Servicio Secreto

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Un tiroteo que involucró a un oficial del Servicio Secreto de Estados Unidos generó una rápida movilización de seguridad este lunes en las inmediaciones de la Casa Blanca, luego de que agentes dispararan contra una persona armada en la intersección de 15th Street e Independence Avenue. La condición del individuo herido aún no ha sido confirmada por las autoridades.

La Oficina de Comunicaciones del Servicio Secreto informó que el personal de la agencia permanece en la escena mientras los equipos de emergencia atienden la situación.

Como parte del protocolo de seguridad, periodistas que se encontraban en la zona fueron evacuados con rapidez hacia la sala de conferencias, una medida preventiva para garantizar su protección ante cualquier riesgo adicional.

El área, ubicada en un punto de alto tránsito y cercana a edificios federales, fue acordonada mientras se desarrollan las investigaciones.