Tormenta deja 30 muertos, cancelan miles vuelos EU

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Washington. AP

Muchas personas en Estados Unidos enfrentaron anoche temperaturas bajo cero y sin electricidad después de que una colosal tormenta invernal arrojara más nieve el lunes en el noreste del país y mantuviera partes del sur cubiertas de hielo. Se reportaron al menos 30 muertes en estados afectados por el frío extremo.

Las intensas nevadas —se registraron más de 30 centímetros (1 pie) a lo largo de una franja de 2,100 kilómetros (1,300 millas) desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra— paralizaron el tráfico, obligaron a cancelar vuelos y provocaron el cierre de escuelas en distintos puntos del país.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que áreas al norte de Pittsburgh recibieron hasta 50 centímetros (20 pulgadas) de nieve, y enfrentaban sensaciones térmicas de hasta 31 grados Celsius bajo cero (25 grados Fahrenheit bajo cero) desde el lunes por la noche hasta el martes.

El frío intenso que azota a dos terceras partes de Estados Unidos no cesará pronto. El servicio meteorológico anunció el lunes que se prevé que la llegada de una nueva corriente de aire del Ártico mantenga las temperaturas gélidas en lugares que ya están cubiertos de nieve y hielo. Además, los meteorólogos advierten la posibilidad de que otra tormenta invernal pudiese azotar partes de la costa este del país el fin de semana.

El aumento en el número de muertes incluyó a dos personas que fueron atropelladas por barredoras de nieve en Massachusetts y Ohio, accidentes de trineo en Arkansas y Texas, y una mujer cuyo cuerpo fue encontrado cubierto de nieve en Kansas. En la ciudad de Nueva York, las autoridades informaron que ocho personas fueron halladas sin vida a la intemperie.

Había más de 630,000 cortes de energía en la nación el lunes por la noche, según el portal poweroutage.com.