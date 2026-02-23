Tormenta de nieve paraliza NYC con 8.6 millones de habitantes

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. La ciudad de Nueva York (considerada la Capital del Mundo) por su inigualable influencia global en finanzas, cultura, política, medios de comunicación, sede de la ONU, motor económico que supera a muchos países en el Producto Interno Bruto (PIB) y la bolsa de valores más grande del mundo, se encuentra paralizada por la enorme tormenta de nieve que impera.

NYC con 8.6 millones de habitantes, donde reside cerca de un millón de dominicanos, entre otras etnias, el alcalde Zohran Mamdani, ha prohibido la circulación de vehículos (automóviles, camiones, scooters, bicicletas eléctricas, entre otros), desde las 9:00 de la noche de este domingo hasta las 12:00 del mediodía de este lunes.

La medida busca reducir riesgos ante condiciones climáticas extrema, acumulaciones de hasta 24 pugadas de nieve y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 88 kilómetros por hora, Solo se permiten desplazamientos vehículares esenciales y de emergencia", señaló el alcalde.

Quienes violen la prohibición podrían enfrentar una infracción de clase B, que puede implicar multas de hasta 250 dólares y 15 días de cárcel, en los casos más graves.

La inclemencia del tiempo ha obligado declarar el “estado de Emergencia”, con calles, autopistas, puentes, escuelas, aeropuertos, y el cierre voluntario de los establecimientos comerciales, pero decenas de Centros de calefacción abiertos en toda la ciudad.

Asimismo, losTribunales federales y estatales del estado de NY cerrados. El fenomeno atmosférico ha provocado la cancelación de más de 1,600 vuelos y retrasos en más de 200 operaciones en los principales aeropuertos del área metropolitana de NY, afectando a miles de quisqueyanos que se proponian viajar entre este domingo y lunes a la República Dominicana y otros destinos.

La ciudad utiliza cientos de maquinaria pesada del Departamento de Sanidad (DSNY), incluyendo camiones de basura equipado con palas frontales (arados) para despejar las vías principales de la nieve y esparciendo toneladas de sal para derretirla.

Asimismo, "derretidores de nieve" industriales (conocidos como "jacuzzis de nieve"), para limpiar más de 10,000 km de calles. Estas máquinas derriten hasta 120 toneladas de nieve por hora. La temperatura se mantiene rondando el punto de congelación (32°) Fahrenheit.

NYC no ha enfrentado una tormenta de esta magnitud en las últimas décadas", dijo el alcalde.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha declarado como una "tormenta potencialmente histórica/destructiva" para NY, Nueva Jersey, Connecticut, Delaware, Maryland, Rhode Island y Massachusetts, donde residen cientos de miles de quisqueyanos, entre otras nacionalidades.

Para verificar el estatus de vuelos directos desde EUA a RD, verificar: JetBlue = https://www.jetblue.com/flight-tracker-and-status#/; Delta = https://www.delta.com/; American = https://www.aa.com/homePage.do; Spirit = https://www.spirit.com/ y United = https://www.united.com/en/us/. Más de 56 millones de estadounidenses son afectados por la tormenta, reveló el NWS.