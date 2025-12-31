Tormentas castigan con fuerza zonas de EEUU

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Una masa de aire ártico trajo ayer fuertes vientos, intensas nevadas y temperaturas gélidas a la zona de los Grandes Lagos y al noreste de Estados Unidos, un día después de que un ciclón extratropical atravesó el centro-norte del país, dejando a miles de clientes sin electricidad.

Se tiene previsto que los vientos racheados contribuyan a las bajas sensaciones térmicas, con temperaturas que caerán por debajo del punto de congelación incluso en el extremo sur de la franja de Florida, indicó el Servicio Meteorológico Nacional.

La tormenta que golpeó esta semana partes de las Llanuras y los Grandes Lagos dejó un aire mucho más frío, fuertes vientos y una mezcla de nieve, hielo y lluvia que dificultó los desplazamientos.

Los meteorólogos señalaron que se intensificó lo suficientemente rápido como para cumplir con los criterios de un ciclón extratropical, un sistema que se fortalece rápidamente a medida que disminuye la presión.

Kristen Schultz, quien viajaba de regreso a su casa en Alaska, señaló que le tomó cuatro horas llegar al aeropuerto de Minneapolis ayer.

Más de 115,000 clientes estaban sin electricidad en todo el país a primera hora del martes, alrededor de una tercera parte de ellos en Michigan, según Poweroutage.us.

A medida que la tormenta se desplaza hacia Canadá, el aire gélido que la sigue se extenderá por gran parte del país, indicó el Servicio Meteorológico Nacional, alimentando la "máquina de nieve".