Torres D-15 contra intensiones Donald Trump eliminar ciudadanía por nacimiento en EUA

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

El congresista por el Distrito 15, Bronx, Ritchie Torres, manifestó que está en contra de las intenciones del presidente Donald Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento a hijos de indocumentados en Estados Unidos.

Exhortó a los miembros de la Corte Suprema a ratificar lo que han hecho desde hace tiempo, no validar esa medida y no quitar la ciudadanía por nacimiento en EE. UU., donde figuran miles de menores hijos de padres hispanos, entre otras etnias.

“Socavaría fundamentalmente lo que significa ser estadounidense”; la ciudadanía por nacimiento no es una tecnicidad; es una promesa definitoria de este país: quien nace aquí, pertenece aquí”.

“Arrebatar eso equivale a redibujar los límites de la identidad estadounidense en sí misma”, precisa Torres.

La posición del presidente Trump forma parte de la ofensiva de su gobierno contra los inmigrantes, indicó. }

El congresista sostiene que el alto tribunal debe ajustarse a la 14ª Enmienda, posterior a la Guerra Civil, y a una ley federal de hace 86 años, ampliamente entendida como la que otorga la ciudadanía a todos los nacidos en el país, con excepciones limitadas para hijos de diplomáticos extranjeros y ejércitos invasores.

Añadió que lo que está en juego no es menos que el estado de derecho en sí; un intento de reescribir la Constitución mediante decreto ejecutivo, respaldado por presión política sobre el tribunal, sembraría el caos en la vida de millones de personas y erosionaría el papel del poder judicial como contrapeso a los excesos del Ejecutivo.

Precisó que todos los tribunales que han considerado el asunto han determinado que la orden es ilegal y han impedido que entre en vigor.

Esta orden ejecutiva del presidente es un intento descarado de reescribir la Constitución por decreto.

El congresista, uno de los críticos más firmes de la agenda migratoria de Trump, condena tanto la orden ejecutiva como la decisión del presidente de presentarse en el tribunal durante las deliberaciones, un acto que calificó de intimidación deliberada contra el órgano judicial más alto de la nación.

La Constitución es inequívoca garantiza la ciudadanía por nacimiento, y la Corte Suprema la ha reafirmado durante más de un siglo.

La orden ejecutiva del presidente Trump, que ordena poner fin a la ciudadanía por nacimiento, viola flagrantemente el significado literal de la Constitución y los propios precedentes del tribunal.

Y ahora se presenta ante la propia Corte Suprema, un intento inconfundible de presionar e intimidar a los magistrados mientras sopesan una cuestión fundamental del derecho constitucional”, concluyó el congresista Torres.