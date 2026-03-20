Trabajadoras cuidan personas NYC demandan aprobación ley “No más de 24 horas”

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Trabajadoras que cuidan personas en el hogar en esta ciudad (el 89 % de esta fuerza laboral son mujeres, muchas de ellas inmigrantes, entre ellas miles de dominicanas) están demandando la aprobación de la ley “No más de 24 horas”.

La propuesta, que busca limitar los turnos a un máximo de 12 horas, lleva más de cuatro años sin aprobarse y actualmente sigue en negociación dentro del Concejo Municipal.

Por ello, todas estas trabajadoras del cuidado en el hogar protestaron este miércoles frente a la alcaldía para exigir un cambio.

Aunque el salario ronda entre 36 mil y 43 mil dólares al año, el costo de vida en la ciudad supera esas cifras, y nuestra salud sigue deteriorándose, expresaban durante su protesta.

Desde la alcaldía, un portavoz indicó que el alcalde apoya a los trabajadores del cuidado en el hogar y mejores condiciones laborales, pero la decisión de avanzar esta ley depende del Concejo Municipal, que se reunirá nuevamente el próximo día 26.

Asimismo, los manifestantes critican a la gobernadora Kathy Hochul, al asegurar que tampoco ha hecho lo suficiente para cambiar esta situación.

Existe una alta demanda, y el programa CDPAP permite a familiares trabajar como cuidadores remunerados para Medicaid; la atención domiciliaria tiene salarios regulados por el estado, que para 2026 superan los 19 dólares por hora en NYC, Long Island y Westchester.

En NYC, hay una fuerza laboral al cuidado en el hogar, con más de 13,000 personas registradas solo como niñeras en el área metropolitana, y una gran proporción de mujeres latinas dedicadas al cuidado de ancianos.