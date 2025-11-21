Varios trámites migratorios costarán más próximo año

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves que aumentará el monto de las tarifas de varios trámites migratorios a partir del próximo 1 de enero 2026. La medida afecta específicamente ocho formularios diferentes.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) especifica los nuevos precios para los siguientes documentos:

1- Tarifa Anual de Solicitud de Asilo (AAF) sube de $100 dólares a $102 (actualmente suspendida). 2- Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo - Documento Inicial de Autorización de Empleo (EAD) inicial del solicitante de asilo de US$550 a $560. 3- Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo - EAD inicial bajo permiso de permanencia temporal de $550 a $560.

Asimismo: 4- Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo - Renovación o extensión del EAD bajo permiso de permanencia temporal de $275 a $280. 5- Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo - EAD del Estatus de Protección Temporal (TPS) inicial de $550 a $560. 6- Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo –Renovación o extensión del EAD bajo TPS de $275 a $280.

Además: 7- Formulario I-131 - EAD para un nuevo período de permiso de permanencia («Re-parole») de $275 a $280. 8- El Formulario I-821, Solicitud de TPS de $500 a $510.

Esto es para personas que buscan migrar o permanecer en USA de forma legal. Cada año fiscal, a partir del 2026, estas tarifas se ajustarán por inflación, usando el Índice de Precios al Consumidor para todos los Consumidores Urbanos (IPC-U) del mes de julio.

Recientemente, USCIS anunció que los trámites migratorios ya no se podrán pagar con «money orders o cheque». Este cambio entró en vigor el pasado 28 de octubre.

«Ahora se pagará por medio de un formulario que solo aceptaría cuenta de débito, cuenta de ahorros o tarjeta de crédito«.

La medida se ajusta a la Orden Ejecutiva 14247, modernización de los pagos hacia y desde la cuenta bancaria de EE. UU., para reducir el tiempo y la mano de obra necesarios para procesar cheques y dinero. La medida también reducirá los riesgos de fraude, robo y pérdida de pagos.