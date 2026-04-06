En tres meses en USA van 3,024 fallecimientos y 5,142 personas heridas por balas

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Durante los primeros tres meses de este año, en Estados Unidos se han registrado 3,024 fallecimientos y 5,142 heridos por arma de fuego, muchos de ellos en estado grave. Entre las víctimas figuran varios dominicanos.

De los fallecidos, 47 eran menores de entre 0 y 11 años, y 102 resultaron heridos. Entre los adolescentes de 12 a 17 años, hubo 201 fallecidos y 563 heridos. Además, 12 agentes policiales fallecieron y 76 resultaron heridos, algunos en estado crítico.

Las estadísticas provienen de la organización Archivo de Violencia Armada (GVA), con sede en Washington, D.C., cuyo objetivo es documentar incidentes de violencia armada y delitos con armas de fuego a nivel nacional.

Durante el 2025, en EUA registraron 14,488 fallecidos y 26,050 heridos. Además, se reportaron un poco más de 24 mil suicidios, según el GVA.

La cultura de las armas está profundamente arraigada en EE. UU., respaldada por la Segunda Enmienda de la Constitución, que protege el derecho del pueblo a poseer y portar armas, justificándolo en la necesidad de una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre.

EE. UU. es el único país del mundo con más armas de fuego que habitantes, con un promedio de aproximadamente 120 armas por cada 100 personas, según datos de Small Arms Survey, con sede en Ginebra, Suiza.