Tres muertos deja tiroteo en partido de Hockey, EEUU

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Nueva York. EFE.

Al menos dos personas, incluida una niña, murieron y otras tres resultaron heridas este lunes en un tiroteo ocurrido durante un partido de hockey en una pista de hielo de Pawtucket, en el estado de Rhode Island (EE.UU.), donde también falleció el atacante, según reportes de autoridades y medios locales.

Según el canal WJAR, que cita a la Alcaldía, una de las víctimas fallecidas es una niña y la otra no ha sido identificada. La jefa de Policía de Pawtucket, Tina Goncalves, dijo en una rueda de prensa que las tres personas hospitalizadas están en condición crítica y que la segunda víctima falleció en el hospital.

Goncalves corroboró las versiones iniciales que apuntan a que el tiroteo tenía un “objetivo” y pudo deberse a una “disputa familiar”, pero no declaró si las víctimas están emparentadas con el agresor o su edad. CNN, citando fuentes policiales, indicó que el suceso parecía derivar de una disputa doméstica, puesto que el agresor disparó contra miembros de su propia familia.