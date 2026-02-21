El Tribunal Supremo anula aranceles de Donald Trump: ¿Qué pasará con los 133.000 millones recaudados?

Publicado por AP Creado: Actualizado:

El Tribunal Supremo anuló el viernes los aranceles más grandes y audaces del presidente Donald Trump. Pero los jueces dejaron sin respuesta una pregunta de 133.000 millones de dólares: ¿Qué va a pasar con el dinero que el gobierno ya ha recaudado en impuestos a la importación declarados ilegales?

Las empresas han estado haciendo cola para que me den reembolsos. Pero el camino a seguir podría resultar caótico.

Cuando se disipe el humo, dicen los abogados especializados en comercio, es probable que los importadores recuperen el dinero — eventualmente. "Va a ser un camino accidentado durante un tiempo", dijo la abogada especializada Joyce Adetutu, socia del bufete Vinson & Elkins.

Es probable que el proceso de reembolso sea elaborado por una mezcla de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., el Tribunal especializado de Comercio Internacional de Nueva York y otros tribunales inferiores, según una nota dirigida a clientes por abogados del bufete Clark Hill.

"La cantidad de dinero es considerable", dijo Adetutu. "Los tribunales lo van a pasar mal. Los importadores lo van a tener difíciles.''

Aun así, añadió, "va a ser realmente difícil no tener algún tipo de opción de reembolso" dado lo contundente que repudió el Tribunal Supremo los aranceles de Trump.

En su opinión de 6-3 del viernes, el tribunal dictaminó que el intento de Trump de utilizar una ley de poderes de emergencia para promulgar los gravámenes no era válido. Dos de los tres jueces nombrados por Trump se unieron a la mayoría para anular la primera gran parte de su agenda de segundo mandato que se les presentó.

En cuestión están los aranceles de dos dígitos que Trump impuso el año pasado a casi todos los países del mundo invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El Tribunal Supremo dictaminó que la ley no otorgaba al presidente la autoridad para gravar las importaciones, un poder que pertenece al Congreso.

La agencia aduanera de EE. UU. ya ha recaudado 133.000 millones de dólares en aranceles de la IEEPA a mediados de diciembre. Pero es poco probable que los consumidores que esperen un reembolso sean compensados por los precios más altos que pagaron cuando las empresas trasladaron el coste de los aranceles; Eso es más probable que vaya a las propias empresas.

En una opinión disidente, el juez Brett Kavanaugh reprendió a sus colegas por evadir la cuestión de los reembolsos: "El Tribunal no dice nada hoy sobre si, y de ser así, cómo, el Gobierno debería proceder a devolver los miles de millones de dólares que ha recaudado de los importadores."

Usando una palabra que la jueza Amy Coney Barrett —que apoyó a la mayoría— durante la audiencia de noviembre del tribunal sobre el caso, Kavanaugh advirtió que "el proceso de reembolso probablemente será un 'desastre'."

"Supongo que tendrá que litigarse durante los próximos dos años", dijo Trump a los periodistas en una rueda de prensa el viernes, en la que condenó la decisión del tribunal y dijo que sentía "absolutamente vergüenza" de algunos jueces que fallaron en contra de sus aranceles. "Acabaremos en los tribunales los próximos cinco años."

El fin de los aranceles de la IEEPA podría ayudar a la economía al aliviar las presiones inflacionarias. Las devoluciones arancelarias —como otras devoluciones fiscales— podrían estimular el gasto y el crecimiento. Pero los impactos probablemente serán modestos.

La mayoría de los países aún enfrentan aranceles elevados por parte de EE. UU. en sectores específicos, y Trump pretende reemplazar los gravames de la IEEPA por otras opciones. Los reembolsos que se emitan tardarán un tiempo en implementarse — entre 12 y 18 meses, según estima TD Securities.

La agencia aduanera de EE. UU. sí tiene un proceso para reembolsar los derechos cuando los importadores pueden demostrar que ha habido algún tipo de error. La agencia podría intentar ampliar el sistema existente para reembolsar los aranceles IEEPA de Trump, dijo el abogado comercial Dave Townsend, socio del bufete Dorsey & Whitney.

Y ha habido precedentes de tribunales que hacen arreglos para devolver el dinero a las empresas en casos comerciales. En los años 90, los tribunales anularon como inconstitucional una tasa de mantenimiento portuario sobre exportaciones y establecieron un sistema para que los exportadores solicitaran reembolsos.

Pero los tribunales y la aduana estadounidense nunca han tenido que lidiar con algo así — miles de importadores y decenas de miles de millones de dólares a la vez.

"El hecho de que el proceso sea difícil de administrar no significa que el gobierno tenga derecho a retener honorarios que se recaudaron ilegalmente", dijo el abogado comercial Alexis Early, socio del bufete Bryan Cave Leighton Paisner.

Ryan Majerus, socio de King & Spalding y exfuncionario comercial de EE. UU., dijo que es difícil saber cómo afrontará el gobierno la enorme demanda de reembolsos. Podría intentar agilizar el proceso, quizá creando una página web especial donde los importadores puedan reclamar sus reembolsos.

Pero Adetutu advierte que "el gobierno está bien posicionado para dificultar esto lo máximo posible para los importadores. Puedo imaginar un mundo en el que echen toda la responsabilidad posible al importador'' — quizá obligándole a acudir a los tribunales para reclamar los reembolsos.

Muchas empresas, incluyendo Costco, Revlon y el productor de mariscos y pollo enlatados Bumble Bee Foods, presentaron demandas reclamando reembolsos incluso antes de que el Tribunal Supremo dictaminara, buscando esencialmente estar al frente de la fila si se anulaban los aranceles.

Probablemente habrá más batallas legales por delante. Por ejemplo, los fabricantes podrían demandar por una parte de cualquier reembolso otorgado a proveedores que hayan aumentado el precio de las materias primas para cubrir los aranceles.

"Podríamos ver años de litigios en curso en múltiples jurisdicciones", dijo Early.

Sin embargo, es poco probable que los consumidores disfruten de un ingreso inesperado de reembolso. Los precios más altos que han tenido que pagar probablemente serían difíciles de atribuir a un arancel específico. ¿Deberían buscar reembolsos de todos modos? Early no aconsejaría malgastar dinero en honorarios legales, pero dijo: "En Estados Unidos, tenemos la capacidad de presentar una demanda por lo que queramos."

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, demócrata y antagonista de Trump, exige un reembolso en nombre de los 5,11 millones de hogares de su estado. En una carta dirigida a Trump y publicada por la campaña de Pritzker para gobernador, el gobernador dijo que los aranceles habían costado a cada hogar de Illinois 1.700 dólares — o 8.700 millones de dólares. Pritzker afirmó que no pagar provocará "más medidas".

El tesorero de Nevada, Zach Conine, presentó una solicitud de pago al gobierno federal por 2.100 millones de dólares para recuperar los costes de los aranceles, anunció su oficina el viernes.

"Como director de inversiones de Nevada, tengo la responsabilidad de intentar recuperar cada dólar que la Administración Trump quita a las familias de Nevada", dijo Conine en un comunicado.