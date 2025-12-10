Trump afirma Maduro tiene los días contados

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista publicada ayer, martes, que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, tiene los días “contados” y no descartó una posible invasión terrestre a Venezuela.

“Sus días están contados”, declaró Trump en una conversación con Politico, tras ser consultado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para sacar a Maduro del poder.

El presidente evitó responder cuando la periodista Dasha Burns le preguntó si podía descartarse una intervención terrestre con tropas estadounidenses desplegadas en territorio venezolano.

“No quiero confirmarlo ni descartarlo. No quiero hablar de eso. ¿Por qué hablaría de eso con Politico, una publicación tan hostil conmigo?”, señaló.

El Gobierno de Trump, que no reconoce la legitimidad de Maduro y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles, ha desplegado desde mediados de año una presencia militar sin precedentes en la región con el argumento de combatir el narcotráfico.

Esa operación, bautizada como Lanza del Sur, ha destruido una veintena de lanchas supuestamente cargadas con droga en el Caribe y el Pacífico, matando de forma extrajudicial a más de 80 personas, a las que Washington acusa de “narcoterroristas".

Trump ha reiterado además en varias ocasiones que “pronto" comenzarán los ataques contra el narcotráfico dentro del territorio venezolano. A pesar de la tensión, Trump y Maduro mantuvieron en noviembre una conversación telefónica que, según fuentes del The Washington Post, fue cordial.

“Venezuela luchará”

En tanto, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró que la determinación de luchar por la libertad del país suramericano, en medio del despliegue militar de EEUU en el Caribe, está reforzada “con armas". “Tenemos la determinación de pelear, de luchar, de batallar por nuestra libertad, es una determinación, no nueva, de siempre, pero está reforzada hoy y está reforzada con armas, y con conciencia moral, republicana y libertaria”, dijo el funcionario en un acto por los 201 años de la Batalla de Ayacucho.