Guerra
Trump afirma que tropas de EEUU “no se detendrán”
Trump advirtió que si Irán bloquea el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz su país “golpeará 20 veces más fuerte” al Estado persa
Miami (EE.UU.).- EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó ayer, lunes, que las fuerzas estadounidenses “no se detendrán” hasta que Irán esté “totalmente y decisivamente derrotado” tras la elección de su nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí. “Estamos contando los minutos hasta que todos se vayan. Había líderes y ya no están. Entonces hubo nuevos líderes y ya no están, y nadie tiene idea de quiénes son las personas que van a ser dirigentes del país y no nos detendremos hasta que el enemigo esté totalmente y decisivamente derrotado”, declaró en Miami.
Cambia discurso.-
Luego afirmó que podría “declarar un éxito” la guerra en Irán y abandonarla tras atacar más de 5,000 objetivos, pero avisó que irá “más allá” ante la creciente polémica en EEUU sobre la duración del conflicto y su impacto económico. “Podríamos llamarla un tremendo éxito ahora mismo y dejarlo aquí, podría declararlo, o podríamos ir más allá, y vamos a ir más allá. Pero el gran riesgo de esta guerra se acabó hace más de tres días”, expresó. Insistió que EEUU e Israel han destruido la capacidad de Irán.
Nuevo líder supremo.-
Trump también desestimó el nuevo liderazgo del país persa tras haber declarado horas antes a NBC que los iraníes “cometieron un gran error” con la elección del hijo de Alí Jameneí, el ayatolá.
El Mundo
Israel dice ha matado 1,900 soldados y jefes de Irán
EFE
Siguen bombardeos.-
En el décimo día de la guerra desde el ataque de EE.UU. e Israel contra Irán continuaron los bombardeos israelíes contra Teherán y otras zonas del país, mientras que el régimen de los ayatolás siguió lanzando misiles y ataques con drones hacia varios países de la zona. Mientras, al menos 1,332 personas han muerto en Irán, según el embajador iraní ante la ONU, y 486 en Líbano, de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública. En territorio israelí se ha informado de diez fallecidos por impactos de misiles iraníes hasta la fecha.