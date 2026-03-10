Trump afirma que tropas de EEUU “no se detendrán”

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Miami (EE.UU.).- EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó ayer, lunes, que las fuerzas estadounidenses “no se detendrán” hasta que Irán esté “totalmente y decisivamente derrotado” tras la elección de su nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí. “Estamos contando los minutos hasta que todos se vayan. Había líderes y ya no están. Entonces hubo nuevos líderes y ya no están, y nadie tiene idea de quiénes son las personas que van a ser dirigentes del país y no nos detendremos hasta que el enemigo esté totalmente y decisivamente derrotado”, declaró en Miami.

Cambia discurso.-

Luego afirmó que podría “declarar un éxito” la guerra en Irán y abandonarla tras atacar más de 5,000 objetivos, pero avisó que irá “más allá” ante la creciente polémica en EEUU sobre la duración del conflicto y su impacto económico. “Podríamos llamarla un tremendo éxito ahora mismo y dejarlo aquí, podría declararlo, o podríamos ir más allá, y vamos a ir más allá. Pero el gran riesgo de esta guerra se acabó hace más de tres días”, expresó. Insistió que EEUU e Israel han destruido la capacidad de Irán.

Nuevo líder supremo.-

Trump también desestimó el nuevo liderazgo del país persa tras haber declarado horas antes a NBC que los iraníes “cometieron un gran error” con la elección del hijo de Alí Jameneí, el ayatolá.

Siguen bombardeos.-

En el décimo día de la guerra desde el ataque de EE.UU. e Israel contra Irán continuaron los bombardeos israelíes contra Teherán y otras zonas del país, mientras que el régimen de los ayatolás siguió lanzando misiles y ataques con drones hacia varios países de la zona. Mientras, al menos 1,332 personas han muerto en Irán, según el embajador iraní ante la ONU, y 486 en Líbano, de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública. En territorio israelí se ha informado de diez fallecidos por impactos de misiles iraníes hasta la fecha.