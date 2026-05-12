Trump dice alto el fuego con Irán es muy “frágil”

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Washington.- EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió ayer, lunes, de que el alto el fuego con Irán es “increíblemente frágil” tras la respuesta de la República Islámica al plan de acuerdo de paz, que el republicano calificó de “pedazo de basura".

“Por el momento, el alto el fuego se mantiene vigente, pero es increíblemente frágil, diría yo. Lo más débil que ha estado. Y esto lo digo tras leer el pedazo de basura que nos enviaron. Ni siquiera terminé de leerlo”, declaró a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Trump dijo que, al leer la respuesta iraní, sintió que estaba “perdiendo el tiempo”, por lo que apuntó que el alto el fuego vigente desde el 8 de abril está en “respiración asistida". “Quieren negociar y nos presentan una propuesta estúpida, es una propuesta estúpida, y nadie la aceptaría. Solo (el exporesidente Barack) Obama la habría aceptado”, dijo.

Trump insistió en que su Administración tiene “un plan”, que consiste en que la República Islámica jamás obtenga un arma nuclear, y criticó que este compromiso no figura en la respuesta de Teherán.

Pese a su desacuerdo, Trump respondió a una pregunta de la prensa que una solución diplomática con Irán sigue siendo “muy posible".

La tregua en la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán se encuentra en su momento más débil después de que el propio Trump calificara el domingo de “totalmente inaceptable” la respuesta de Teherán a la propuesta de paz de Washington, de la que se desconocen los detalles. Pakistán, país mediador en las negociaciones, confirmó que recibió la respuesta iraní a la última propuesta de Estados Unidos.

Habla Irán.-

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, afirmó este lunes que la propuesta de paz iraní no es “desmesurada” después de que fuese rechazada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“La propuesta de Irán a Estados Unidos no es una exigencia desmesurada”, dijo Bagaei en su rueda de prensa semanal en Teherán, en la que consideró las demandas iraníes como “razonables y responsables”.

El diplomático sostuvo que la propuesta iraní busca defender los derechos de Irán y se preguntó si es excesivo que reclame la liberación de los activos iraníes bloqueados en el extranjero o el fin de la guerra en Líbano.