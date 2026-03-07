Trump exige la rendición de Irán

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Redacción internacional. EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que “no habrá acuerdo con Irán” y que solo aceptará una “rendición incondicional". Anteriormente, Trump había asegurado en entrevistas a la prensa estadounidense que el Gobierno iraní quería dialogar, aunque Teherán lo había negado.

Por otra parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha mostrado un gran interés por desplegar tropas en Irán, de acuerdo con un reporte de la cadena NBC News.

Dos funcionarios de la Administración Trump y otras dos fuentes anónimas citadas por NBC ayer viernes aseguran que el mandatario en privado ha reiterado un “serio interés” por desplegar militares en suelo iraní.

El reporte asegura que durante sesiones de inteligencia, Trump ha mostrado estar a favor de la idea de desplegar un pequeño contingente de tropas estadounidenses que se utilizaría para fines específicos.

Este viernes, Trump recibió a altos mandos militares y el Departamento de Guerra para una sesión informativa luego de la primera semana de acciones bélicas. Sin embargo, aún no existe ninguna confirmación de cambios de estrategia o envío de soldados a tierra.